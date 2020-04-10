Cuma mesajları 10 Nisan 2020 - Resimli, anlamlı Cuma mesajları, Hadisli, dualı Cuma mesajları
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Cuma mesajları 10 Nisan 2020 - Resimli, anlamlı Cuma mesajları, Hadisli, dualı Cuma mesajları

Hayırlı Cumalar! Mübarek Cuma günü, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram üzerinden paylaşmaya hazır resimli Cuma mesajlarını derledik. Hadisli Cuma mesajları ile kutsal günün anlam ve önemini yakınlarınıza duyurun. Kısa ve öz Cuma mesajlarını sevdiklerinize SMS olarak gönderin. İşte, 2020 Cuma mesajları, anlamlı, yazılı ve resimli Cuma mesajları.

10.04.2020 11:44 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:44
Cuma mesajları 10 Nisan 2020 - Resimli, anlamlı Cuma mesajları, Hadisli, dualı Cuma mesajları

Cuma mesajları 2020! Güzel sözlü Cuma mesajları, özlü Cuma sözleri ile haftalık bayram olan Cuma gününü etkili şekilde geçirin. En şık Cuma mesajları, kısa Cuma mesajları, Cuma namazı sonrası dostlarınıza ve yakınlarınıza göndermek üzere hazır. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alınan kararla, Koronavirüs salgını nedeniyle cemaat ile kılınan Cuma namazlarına kısa süreliğine ara verilmişti. En şık, resimli, yazılı Cuma mesajları haberimizde.

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır.(Cum'a, 62/9) Cumanız mübarek olsun.

Ömrümüzün hikâyesini yazan Rabbim, gönlümüzden geçen güzellikleri de bize kader diye yazsın… Hayırlı Cumalar…

Eğer imtihan oluyorsanız, bu ALLAH'ın sizi unutmadığının müjdesidir… Ellhamdülillah! Hayırlı Cumalar…

Allah'ım ne bugünde ne de diğer gün ve gecelerde haram işleme ve günah kazanma felaketine düşürme bizleri! Hayırlı Cumalar…

Cuma mesajları 10 Nisan 2020 - Resimli, anlamlı Cuma mesajları, Hadisli, dualı Cuma mesajları

Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın…Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar.

Rablerinden korkanlar bölük bölük cennete sevk edilmektedir. Nihayet oraya vardıklarında kapıları açılır ve bekçileri onlara: Selam sizlere ne hoşsunuz; ebedi olarak içinde kalmak üzere haydi girin oraya derler. Hayırlı Cumalar..

Bu Cuma bir dua ettim ve gönderiyorum hepinize… Hayatınızda mutluluk, huzur, aile sıcaklığı, sağlık ve tüm dünya insanları içinde barış diledim. Allah'ın en hayırlı selamı üzerinize olsun Rabbim sizleri iman eden kullarından yapsın.

Dünyaya ait işler bizlerin gözlerinde kırılmaya mahkum camdan şişeler, eşyalar gibidirler. Ey insanoğlu sen sırf bu dünya için mi yaratıldın da sadece bu dünyanın işleri peşinde koşarsın. Cumanız mübarek olsun…

Cuma mesajları 10 Nisan 2020 - Resimli, anlamlı Cuma mesajları, Hadisli, dualı Cuma mesajları

İslam gibi bir dinimiz, Hz. Muhammed (s.a.v) gibi bir peygamberimiz ve mübarek bir Cuma günümüz var. Allah(c.c) dostu, cennetlik kullardan olup dinimize şükredip iman edenlerden yap bizleri Yarabbi. Herkese Hayırlı Cumalar olsun.

Rabbim hepimizi hayatından dua eksik olmayan, duayı hayatına taşımayı başarmış, yaptığı ameller ile başkalarından da hayır duaları alan ve yaptığı duaları kabul edilen kullarından ihsan etsin bizleri. Cumanız hayırlara vesile olsun.

Bir vefadır, selam verip hatır sormak; bir güzelliktir, gül alıp gül sunmak,; bir tebessümdür, geçmişi anıp hatırlamak; bir özlemdir, güzellikleri paylaşabilmek; hatırlayıp selam veren, hal hatır soran, dostlarınızın çok olması dileğiyle. Cumanız mübarek olsun.

Cuma mesajları 10 Nisan 2020 - Resimli, anlamlı Cuma mesajları, Hadisli, dualı Cuma mesajları

Kalbimiz imanla, gönlümüz İslamla, dilimiz Kur'anla, kulağımız ezanla, evimiz huzur ve neşe ile dolsun. Cumamız mübarek olsun.

Yüce Allah'ım. Bu güzel cuma gününü birliğimize, dirliğimize, bütünlüğümüze vesile kıl. Ülkemize sevgi, barış, huzur ve kardeşlik hakim olsun inşallah. Hayırlı cumalar.

Cumadır kuldan Rabbine arzları ulaştıran. Cumadır tevbe kapılarını açtıran ve Cumada öyle bir vakit vardır ki kulu Rabbine yaklaştıran. O vakte vakıf olabilme duası ile cumamız hayırlı olsun.

Nasipten ötesi yokmuş; yazmışsa ilahi kalem, ne sana fazlası düşer ne de boşa kahırlanmaya değer, bırak Yaradan hakkında hayırlı olanı eylesin, bırak nefsin takdire boyun eğmeyi bilsin. Hayırlı, nurlu cumalar.

Adaletin Dünya'ya şamil olması, mazlumların zalimlere galip gelmesi, hakkın batıla üstün olduğu bir dünya temennisiyle cumanız mübarek olsun.

Cuma mesajları 10 Nisan 2020 - Resimli, anlamlı Cuma mesajları, Hadisli, dualı Cuma mesajları

Kimse, kimsenin omzundaki yükünü ve yüreğindeki acısını bilemez. O halde doğrul! Bu Cuma serinliğinde, vur kalbini şükre. De ki; Bağışla, affeyle, merhamet eyle, tövbe ettim kabul eyle! Hayırlı cumalar.

Şükür etmedikten sonra Dünyaları yesen ne fayda! ŞÜKÜR'le başladıktan sonra; bir kuru ekmek değmez mi Dünya'lara.. (Şems) Hayırlı cumalar.

'O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)' CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.

Cuma mesajları 10 Nisan 2020 - Resimli, anlamlı Cuma mesajları, Hadisli, dualı Cuma mesajları

Şüphesiz benim namazım, ibâdetlerim, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi Allah içindir. (En'âm, 6/162) Hayırlı Nurlu Cumalar.

Dua çiçeğini bilir misin, yeryüzünde sulanır, gökyüzünde açarmış. Melekler kulunuzdan deyip Rabbimize sunarmış. Dualarda buluşmak dileğiyle Hayırlı Cumalar.

Allahım, aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Cumamız mübarek olsun, amin!

Cuma mesajları 10 Nisan 2020 - Resimli, anlamlı Cuma mesajları, Hadisli, dualı Cuma mesajları

Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman o saatte namazda Allah"tan bir hayır isterse, Allah ona istediğini verir" (Buhârî, De"avât, 61)

"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

Cuma mesajları 10 Nisan 2020 - Resimli, anlamlı Cuma mesajları, Hadisli, dualı Cuma mesajları
Cuma mesajları 10 Nisan 2020 - Resimli, anlamlı Cuma mesajları, Hadisli, dualı Cuma mesajları
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