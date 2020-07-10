Cuma hutbesinin konusu "15 Temmuz ve Birlik Ruhu" oldu
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Cuma hutbesinin konusu "15 Temmuz ve Birlik Ruhu" oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı, bu hafta cuma hutbesinin konusunu "15 Temmuz ve Birlik Ruhu" olarak belirledi.

Cuma hutbesinin konusu
10.07.2020 11:47 | Son Güncelleme: 10.07.2020 11:51

Diyanet İşleri Başkanlığı, bu hafta cuma hutbesinin konusunu "15 Temmuz ve Birlik Ruhu" olarak belirledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, bu haftaki cuma hutbesinin konusunu "15 Temmuz ve Birlik Ruhu" olarak açıkladı. Hutbede şu ifadelere yer verildi:

"Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: 'Biliniz ki Allah, iman edenleri korur. Şu da muhakkak ki Allah hiçbir haini, hiçbir nankörü sevmez.'

Okuduğum hadis-i şerifte ise Resül-i Ekrem (s.a.s) bizleri şöyle uyarıyor: 'Müslüman, Müslüman'ın kardeşidir; ona ihanet etmez, ona yalan söylemez, onu yüzüstü bırakmaz. Her Müslüman'ın ırzı, malı ve kanı bir diğer Müslüman için dokunulmazdır.'

Aziz Müminler!

Milletimizin ağır bir ihanete, vatanımızın hain bir işgal girişimine uğramasının üzerinden dört yıl geçti. 15 Temmuz gecesi Cenab-ı Hakk'ın yardımı ile aziz milletimiz, vatanına, bayrağına, ezanına ve iradesine sahip çıktı. Dine hizmet ediyor gibi görünerek yıllarca menfaat devşirenlerin emellerini boşa çıkardı. Zalimlerin tuzaklarını başlarına geçirdi elhamdülillah!

Kıymetli Müslümanlar!

Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur: 'Onlara 'Yeryüzünde fesat çıkarmayın' denildiğinde, 'Biz ancak ıslah edicileriz' derler. Şunu bilin ki onlar bozguncuların ta kendileridir, lakin anlamak istemezler.'

İyi bilinmelidir ki 15 Temmuz'da milletimizin istiklal ve istikbaline kasteden FETÖ, bir fitne şebekesidir. Dini bir grup değil, bir fesat yuvasıdır. Allah'a olan bağlılığımızı, Resülullah'a olan muhabbetimizi, sadakamızı, kurbanımızı, mukaddes saydığımız nice değerlerimizi istismar etmiştir. Göz bebeğimiz olan gençlerimizi sinsi planlarla ana babasına ve milletine düşman hale getirmiştir. Saf ve samimi müminleri kandırarak kazandıklarını zannedenler, hakikatte yalnızca kendilerini kandırmıştır.

Değerli Müminler!

Allah Resülü'nün (s.a.s) çağları aşan apaçık bir uyarısı vardır: 'Mümin bir delikten iki defa ısırılmaz.'

O halde, bilinçli, sağduyulu ve dirayetli olalım. Milli ve manevi değerlerimizi istismar etmeye çalışanlara asla fırsat vermeyelim. Kur'an-ı Kerim'in rehberliği, Peygamberimizin örnekliği hayatımıza istikamet verecektir. Güvenilir kaynaklardan öğreneceğimiz sahih dini bilgiyle yaşayalım. Vatanımızın selameti, devletimizin bekası ve milletimizin huzuru için birlik ve beraberliğimizi koruyalım.

Hutbemi bitirirken geçmişten günümüze vatan uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyoruz."

(Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)

Kaynak: İHA

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