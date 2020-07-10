Cuma hutbesinin konusu "15 Temmuz ve Birlik Ruhu" oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cuma hutbesinin konusu "15 Temmuz ve Birlik Ruhu" oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı, bu hafta cuma hutbesinin konusunu "15 Temmuz ve Birlik Ruhu" olarak belirledi.

Cuma hutbesinin konusu
10.07.2020 11:43 | Son Güncelleme: 10.07.2020 11:50

Diyanet İşleri Başkanlığı, bu hafta cuma hutbesinin konusunu "15 Temmuz ve Birlik Ruhu" olarak belirledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, bu haftaki cuma hutbesinin konusunu "15 Temmuz ve Birlik Ruhu" olarak açıkladı. Hutbede şu ifadelere yer verildi:

"Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: 'Biliniz ki Allah, iman edenleri korur. Şu da muhakkak ki Allah hiçbir haini, hiçbir nankörü sevmez.'

Okuduğum hadis-i şerifte ise Resül-i Ekrem (s.a.s) bizleri şöyle uyarıyor: 'Müslüman, Müslüman'ın kardeşidir; ona ihanet etmez, ona yalan söylemez, onu yüzüstü bırakmaz. Her Müslüman'ın ırzı, malı ve kanı bir diğer Müslüman için dokunulmazdır.'

Aziz Müminler!

Milletimizin ağır bir ihanete, vatanımızın hain bir işgal girişimine uğramasının üzerinden dört yıl geçti. 15 Temmuz gecesi Cenab-ı Hakk'ın yardımı ile aziz milletimiz, vatanına, bayrağına, ezanına ve iradesine sahip çıktı. Dine hizmet ediyor gibi görünerek yıllarca menfaat devşirenlerin emellerini boşa çıkardı. Zalimlerin tuzaklarını başlarına geçirdi elhamdülillah!

Kıymetli Müslümanlar!

Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur: 'Onlara 'Yeryüzünde fesat çıkarmayın' denildiğinde, 'Biz ancak ıslah edicileriz' derler. Şunu bilin ki onlar bozguncuların ta kendileridir, lakin anlamak istemezler.'

İyi bilinmelidir ki 15 Temmuz'da milletimizin istiklal ve istikbaline kasteden FETÖ, bir fitne şebekesidir. Dini bir grup değil, bir fesat yuvasıdır. Allah'a olan bağlılığımızı, Resülullah'a olan muhabbetimizi, sadakamızı, kurbanımızı, mukaddes saydığımız nice değerlerimizi istismar etmiştir. Göz bebeğimiz olan gençlerimizi sinsi planlarla ana babasına ve milletine düşman hale getirmiştir. Saf ve samimi müminleri kandırarak kazandıklarını zannedenler, hakikatte yalnızca kendilerini kandırmıştır.

Değerli Müminler!

Allah Resülü'nün (s.a.s) çağları aşan apaçık bir uyarısı vardır: 'Mümin bir delikten iki defa ısırılmaz.'

O halde, bilinçli, sağduyulu ve dirayetli olalım. Milli ve manevi değerlerimizi istismar etmeye çalışanlara asla fırsat vermeyelim. Kur'an-ı Kerim'in rehberliği, Peygamberimizin örnekliği hayatımıza istikamet verecektir. Güvenilir kaynaklardan öğreneceğimiz sahih dini bilgiyle yaşayalım. Vatanımızın selameti, devletimizin bekası ve milletimizin huzuru için birlik ve beraberliğimizi koruyalım.

Hutbemi bitirirken geçmişten günümüze vatan uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı Dünya
Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı Magazin
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak Ekonomi
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
Yavru ayıyı vuran ve köpeklerine işkence yaptıran avcı yakalandı 3. Sayfa
Yavru ayıyı vuran ve köpeklerine işkence yaptıran avcı yakalandı
Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu Magazin
Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu
Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı Güncel
Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Son dakika: Berber, kuaför ve güzellik salonlarında alınması gereken tedbirler güncellendi
Son dakika: Berber, kuaför ve güzellik salonlarında alınması gereken tedbirler güncellendi
Liverpool doktorundan Steven Gerrard itirafı: Cinsel organı yırtıldı, maçtan sonra diktim
Liverpool doktorundan Steven Gerrard itirafı: Cinsel organı yırtıldı, maçtan sonra diktim
Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı
Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı
81 ilin atık sularında yapılan korona incelemesine göre Konya'daki yoğunluk İstanbul'dan fazla
81 ilin atık sularında yapılan korona incelemesine göre Konya'daki yoğunluk İstanbul'dan fazla
Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi
Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi
Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı
Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de ibre Okan Buruk'a döndü
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de ibre Okan Buruk'a döndü
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında skandal paylaşımda bulunan Levent Özeren gözaltına alındı
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında skandal paylaşımda bulunan Levent Özeren gözaltına alındı
Süleyman Soylu devreye girdi, şehidin baba evi sıfırdan yapılacak
Süleyman Soylu devreye girdi, şehidin baba evi sıfırdan yapılacak
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Kanser hastası, kaldığı hastanede 6. kattan atlayarak intihar etti
Kanser hastası, kaldığı hastanede 6. kattan atlayarak intihar etti
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
Mısır'da darbeci Sisi yönetimi, Libya sınırında geniş çaplı askeri tatbikat başlattı
Mısır'da darbeci Sisi yönetimi, Libya sınırında geniş çaplı askeri tatbikat başlattı
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
Önceki gün 400 lirayla rekor kıran gram altın düşüşte
Önceki gün 400 lirayla rekor kıran gram altın düşüşte
Sakarya'da ikinci patlamaya sebep olan havai fişeklerle ilgili korkunç detay: 15 gün soğutulması gerekiyordu
Sakarya'da ikinci patlamaya sebep olan havai fişeklerle ilgili korkunç detay: 15 gün soğutulması gerekiyordu
Ricardo Quaresma, ilk kez Vodafone Park'ta Beşiktaş'a rakip oldu
Ricardo Quaresma, ilk kez Vodafone Park'ta Beşiktaş'a rakip oldu
Polonya'da tren garında şişeye gizlenmiş İkinci Dünya Savaşı'na ait mektup bulundu
Polonya'da tren garında şişeye gizlenmiş İkinci Dünya Savaşı'na ait mektup bulundu
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
Polise hakaret eden iki zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek
Polise hakaret eden iki zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek
Galatasaray, Ryan Donk'la 1+1 yıllık anlaşmaya vardı
Galatasaray, Ryan Donk'la 1+1 yıllık anlaşmaya vardı
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Cahit Özkan Hulusi Akar Hüseyin Filiz Bekir Pakdemirli
Magazin Ali Sunal Çağla Şıkel Ebru Gündeş Coşkun Sabah
Spor Ali Koç Okan Buruk Serdar Gürler Hikmet Karaman Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Türk Bakan Karar Temmuz
Şu an buradasınız: Cuma hutbesinin konusu "15 Temmuz ve Birlik Ruhu" oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.7.2020 11:52:24. #1.15#
title