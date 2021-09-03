Cuma hutbesinde yüz yüze eğitimin devamı için Kovid-19 tedbirlerine uyulması çağrısı yapıldı Açıklaması
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Cuma hutbesinde yüz yüze eğitimin devamı için Kovid-19 tedbirlerine uyulması çağrısı yapıldı Açıklaması

Cuma hutbesinde yüz yüze eğitimin devamı için Kovid-19 tedbirlerine uyulması çağrısı yapıldı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan cuma hutbesinde, "Çocuklarımızın okullarından bir daha ayrı kalmamaları için salgın hastalıkla mücadelede hepimize düşen sorumluluklar olduğunu unutmayalım ve her türlü tedbiri elden bırakmayalım." ifadeleri kullanıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan cuma hutbesinde, "Çocuklarımızın okullarından bir daha ayrı kalmamaları için salgın hastalıkla mücadelede hepimize düşen sorumluluklar olduğunu unutmayalım ve her türlü tedbiri elden bırakmayalım." ifadeleri kullanıldı.

"Allah ilim yolcusuna cenneti kolaylaştırır" konulu hutbe, cuma vakti Türkiye genelindeki camilerde okundu.

İslam'ın gönderiliş hikmetlerinden birinin de insana hak ve hakikate götüren yolları öğretmek, cehaleti ortadan kaldırmak olduğu belirtilen hutbede, insanın hangi yaşta ve konumda olursa olsun eğitim ve öğretime, edep ve terbiyeye muhtaç olduğu kaydedildi.

İnsanın vahyi ilimle ve eğitimle doğru anlayabileceği, dünyasını ilimle ve eğitimle imar edebileceği aktarılan hutbede, ilmin kaynağının Allah olduğu vurgulandı.

Hutbede, ilmin kişiyi Allah'a ulaştırdığı ve imanla buluşturduğu oranda değerli olduğuna işaret edilerek şunlar kaydedildi:

"İlim yüce Rabbimizi hakkıyla bilmeye, gönlümüzde onun sevgisini ve saygısını sürekli hissetmeye vesiledir. Diğer yandan insanlığa faydalı olan her türlü bilgi ve yöntem kıymetlidir. Ancak, dünya huzuru ve ahiret mutluluğu, amele yani pratiğe dönüşen bilgiyle gerçekleşir. Bu öylesine önemlidir ki sevgili Peygamberimiz fayda vermeyen ilimden Rabbine sığınmıştır."

Kovid-19 tedbirleri

Yeni eğitim öğretim yılının başlayacağı hatırlatılan hutbede, şu ifadelere yer verildi:

"Uzun bir aradan sonra göz aydınlığı çocuklarımız okullarına kavuşuyor. Ancak çocuklarımızın okullarından bir daha ayrı kalmamaları için salgın hastalıkla mücadelede hepimize düşen sorumluluklar olduğunu unutmayalım ve her türlü tedbiri elden bırakmayalım. Bu vesileyle Cenabıhakk'tan çocuklarımızı ve bizi, gönüllerimize ve bedenlerimize isabet edebilecek her türlü maddi ve manevi hastalıktan muhafaza buyurmasını niyaz ediyor, öğretmen ve yavrularımıza başarılar diliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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Cuma hutbesinde yüz yüze eğitimin devamı için Kovid-19 tedbirlerine uyulması çağrısı yapıldı Açıklaması - Haberler
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