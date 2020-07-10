Cuma hutbesinde '15 Temmuz ve Birlik Ruhu' mesajı
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Cuma hutbesinde '15 Temmuz ve Birlik Ruhu' mesajı

DİYANET İşleri Başkanlığı'nın '15 Temmuz ve Birlik Ruhu' konulu cuma hutbesinde, FETÖ'nün fitne şebekesi olduğuna dikkat çekilerek, "Milli ve manevi değerlerimizi istismar etmeye çalışanlara asla fırsat vermeyelim" denildi.

Cuma hutbesinde '15 Temmuz ve Birlik Ruhu' mesajı
10.07.2020 12:22 | Son Güncelleme: 10.07.2020 12:26

DİYANET İşleri Başkanlığı'nın '15 Temmuz ve Birlik Ruhu' konulu cuma hutbesinde, FETÖ'nün fitne şebekesi olduğuna dikkat çekilerek, "Milli ve manevi değerlerimizi istismar etmeye çalışanlara asla fırsat vermeyelim" denildi.

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümü dolayısıyla cuma hutbesinde '15 Temmuz ve Birlik Ruhu' konusu yer aldı. Hutbede, 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçtiği hatırlatılarak, "15 Temmuz gecesi, Cenab-ı Hakkın yardımı ile aziz milletimiz, vatanına, bayrağına, ezanına ve iradesine sahip çıktı. Dine hizmet ediyor gibi görünerek yıllarca menfaat devşirenlerin emellerini boşa çıkardı. Zalimlerin tuzaklarını başlarına geçirdi elhamdülillah. İyi bilinmelidir ki 15 Temmuz'da milletimizin istiklal ve istikbaline kasteden FETÖ, bir fitne şebekesidir. Dini bir grup değil, bir fesat yuvasıdır. Allah'a olan bağlılığımızı, Resülullah'a olan muhabbetimizi, sadakamızı, kurbanımızı, mukaddes saydığımız nice değerlerimizi istismar etmiştir. Göz bebeğimiz olan gençlerimizi sinsi planlarla ana babasına ve milletine düşman hale getirmiştir. Saf ve samimi müminleri kandırarak kazandıklarını zannedenler, hakikatte yalnızca kendilerini kandırmıştır" denildi.Hz. Muhammed'in 'Mümin bir delikten iki defa ısırılmaz' uyarısının hatırlatıldığı hutbede, "O halde, bilinçli, sağduyulu ve dirayetli olalım. Milli ve manevi değerlerimizi istismar etmeye çalışanlara asla fırsat vermeyelim. Kur'an-ı Kerim'in rehberliği, Peygamberimizin örnekliği hayatımıza istikamet verecektir. Güvenilir kaynaklardan öğreneceğimiz sahih dini bilgiyle yaşayalım. Vatanımızın selameti, devletimizin bekası ve milletimizin huzuru için birlik ve beraberliğimizi koruyalım" denildi. 

ANKARA,  


Kaynak: DHA

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