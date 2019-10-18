Cuma hutbesi ve vaazını sinevizyonla veriyor

18.10.2019 14:43

Adana'da, imam Uğur Kocatürk, cemaatin cuma hutbesini ve vaazları daha rahat anlaması ve Arapça ayetlerin Türkçe meallerini de okuyabilmesi için sinevizyon kurdu.

Merkez Yüreğir ilçesindeki Zekiye Düşmez Hal Camisi'nde yaklaşık 11 yıldır imam olarak görev yapan Kocatürk, okuduğu cuma hutbesi ve vaazı, projeksiyonla duvardaki ekrana yansıtarak cemaatin metni okuyup daha iyi anlamasını sağlıyor.

Cuma namazı hutbelerinde okunması için belirlenen metinleri bilgisayarında slayt haline getiren Kocatürk, namaz öncesi verdiği vaaz için de aynı çalışmayı gerçekleştiriyor.

Hem namaz öncesi verdiği vaazı hem de cuma hutbesini, hazırladığı slaytlarla anlatan Kocatürk, caminin çevresine yaptığı düzenlemelerle de dikkati çekiyor.

Kocatürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknolojiyle arasının çok iyi olduğunu, bunu da hem hutbeye hem de vaazlara yansıttığını söyledi. Uygulamanın cemaatin ilgisini çektiğini aktaran Kocatürk, şöyle konuştu:

"Çok güzel geri dönüşler aldım ve devam ettim. Her hafta özel olarak çalışıyorum. Konuyla ilgili görseller hazırlıyorum. Ayetleri ve hadisleri, güzel sözleri yansıtıyorum. İnsanlar 'Ben burayı anlamıyorum, Arapça bilmiyorum.' demiyor. En azından alttaki Türkçesine dikkat kesiliyorlar ve bu daha kalıcı oluyor ve inanlar anlattığını şeyleri daha net anlıyor."

Kocatürk, caminin çevre düzenlemesine de önem verdiklerini, sosyal donatıları da arttırdıkların anlattı.

Cemaat uygulamadan memnun

Cami cemaatinden Cemal Çelik, uygulamadan duyduğu memnuniyeti belirterek "Uğur Kocatürk hocamız bu etkinliklerle gençlerimizi camiye teşvik ediyor. Sinevizyonla hutbe uygulaması da mükemmel. Burası farklılık oluşturan bir cami." ifadesini kullandı.

Halis Kapan da Kocatürk'ün yaptığı çalışmalardan memnun olduklarını dile getirerek "Çoğu kişi Arapça bilmiyor, sinevizyonda Türkçe meali yansıttığı için ayetleri anlıyoruz. Hutbeleri anlayarak dinliyoruz ve aydınlanıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA