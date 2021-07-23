Cuma Hutbesi: "Müslüman'ın Müslüman Üzerindeki Hakları"
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Cuma Hutbesi: "Müslüman'ın Müslüman Üzerindeki Hakları"

Cuma Hutbesi: 'Müslüman'ın Müslüman Üzerindeki Hakları'
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"Müslüman'ın Müslüman üzerindeki hakkı beştir: Selamı almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye katılmak, davete icabet etmek ve aksırana dua etmek.

"Müslüman'ın Müslüman üzerindeki hakkı beştir: Selamı almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye katılmak, davete icabet etmek ve aksırana dua etmek. " (Buhari, Cenaiz, 2)

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Muhterem Müslümanlar!

Yüce Rabbimize hamd ü sena olsun ki böylesine güzel bir Kurban Bayramını daha idrak ediyoruz. Birlik ve beraberliğimizi perçinlediğimiz bayram namazımızı eda ettik. İslam'ın nişanelerinden biri olan kurbanlarımızı Cenab-ı Mevla'mıza takdim ettik. Rabbim kabul buyursun.

Bayramlar, bir yandan Rabbimize kulluğumuzu arz etme, diğer yandan da birbirimizin gönlünü kazanma, kardeşliğimizi pekiştirme günleridir. Geliniz, bu Cuma günü Resül-i Ekrem (s. a. s)'in asırlar öncesinden tarif ettiği kardeşlik ahlakına kulak verelim.

Aziz Müminler!

Peygamber Efendimiz (s. a. s), Müslümanları birbirlerine bağlayan ve muhabbete dayalı ilişkiler kurmalarına vesile olan güzellikleri şöyle haber vermiştir: "Müslüman'ın Müslüman üzerindeki hakkı beştir: Selamı almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye katılmak, davete icabet etmek ve aksırana dua etmek. "[1]

Evet, Peygamberimiz (s. a. s)'in öğütlediği ilk görev, Müslümanların birbirlerine selam vermesidir. Selam; gönülden gönüle muhabbet köprüsü kurmaya vesile olur. Güven ve huzuru gerçekleştirmenin, dostluk ve kardeşliği pekiştirmenin yoludur. İmanın gereği, güvenin teminatı ve sevginin kemalidir selam.

Kıymetli Müslümanlar!

Allah Resülü (s. a. s)'in öğütlediği ikinci görev, hasta ziyaretidir. Sağlığımızı her an kaybedebileceğimizi ve birbirimize muhtaç olduğumuzu hatırlatan bu ziyaret, Yüce Rabbimizin sonsuz rahmetine ulaşmaya vesiledir. Allah rızası için hasta ziyaretinde bulunan müminler için melekler şöyle dua ederler: "Ne iyi ettin! Attığın adımlar hayırlı olsun, cennette bir yerin yuvan olsun. "[2]

Resül-i Ekrem (s. a. s)'in öğütlediği üçüncü görev, cenazeye iştirak etmektir. Kardeşimizin cenaze namazını kılmak, onun için hüsn-i şehadette bulunmak, defnetmek ve yakınlarına taziyede bulunmak hem dini hem de insani bir vazifedir. Ancak, bu vazifeyi yerine getirirken de günümüz şartlarının gerektirdiği sosyal mesafe ve maske gibi tedbirlere uymak, hem kendimiz, hem de çevremizdekilerin sağlığı açısından önem arz etmektedir. Her zaman olduğu gibi hüzünlü gününde de mümin, Rahman olan Rabbine sığınır. Yüce Allah'ı hoşnut eden şu ilahi kelamla teselli bulur: ?????? ??????? ????????? ???????? ?????????? "Şüphesiz biz Allah'a aitiz ve muhakkak ki O'na döneceğiz. "[3]

Muhterem Müslümanlar!

Peygamber Efendimizin öğütlediği dördüncü görev, davete icabet etmektir. Bir Müslümanın, şartlar ve imkanlar ölçüsünde davet edildiği yere icabet edip kardeşinin gönlünü kazanması Peygamber ahlakındandır.

Sevgili Peygamberimizin öğütlediği beşinci görev ise, aksırdığında kardeşimize dua etmektir. Nitekim Allah Resülü (s. a. s), aksıran bir mümin ile ona şahit olan diğer müminin karşılıklı olarak birbirleri hakkında sıhhat ve hidayet temennilerinde bulunmalarını şöyle öğütlemiştir: "Biriniz aksırdığı zaman ?????????? ??????? desin. Mümin kardeşi da ona ?????????? ??????? 'Allah sana merhamet etsin' diyerek karşılık versin. Aksıran, bu defa ??????????? ??????? ?????????? ????????? 'Allah sizlere hidayet eylesin ve halinizi, işinizi de iyileştirsin' desin. "[4]

Değerli Müminler!

Elbette kardeşlik hukukumuz bu beş görevle sınırlı değildir. Ailemize, komşumuza, akrabamıza iyilikte bulunmak, yetimlere kol kanat germek, ihtiyaç sahiplerini gözetmek gibi sorumluluklarımız da bulunmaktadır.

O halde geliniz, birbirimizden sevgimizi, şefkatimizi ve merhametimizi esirgemeyelim. Kardeşlerimizin sevinçlerini paylaşalım, hüzünlerine ortak olalım. Son nefesimize kadar kardeşlik ahlakına ve hukukuna riayet etmeye gayret gösterelim.

Hutbemi Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de bize öğrettiği şu dua ile bitiriyorum: "Rabbimiz, bizi ve bizden önceki iman etmiş kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma. Şüphesiz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. "[5]

[1] Buhari, Cenaiz, 2.

[2] Tirmizi, Birr, 64.

[3] Bakara, 2/156.

[4] Buhari, Edeb, 126.

[5] Haşr, 59/10.

Kaynak: Habermetre

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