Cuma Hutbesi İşaret Diliyle Aktarıldı - Samsun

Samsun'da, Havza Muzaffer Tahmaz Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) tarafından yürütülen "Özel Eğitimde Toplumsal Farkındalığın Arttırılması" projesi kapsamında cuma hutbesi işaret diliyle de anlatıldı.

Vatandaşların özel eğitime farkındalığını artırmak amacıyla Havza Muzaffer Tahmaz RAM'da görevli özel eğitim öğretmeni ve işaret dili eğitmeni Şafak Kırman tarafından Kevser Camisi'nde cuma hutbesi işaret diline çevrildi.

Cuma namazının ardından da öğrencilerin de katılımıyla engel türleri ve özel eğitim süreci konusunda hazırlanan broşürler, cemaate dağıtıldı.

Havza Muzaffer Tahmaz RAM Müdürü Erkan İyiliksever, etkinliğin özel eğitim bölümü tarafından yürütülen proje kapsamında hayata geçirildiğini söyledi.

İyiliksever, "Proje kapsamında amacımız toplumda özürlülere yönelik bakış acısını değiştirmek ve farkındalık oluşturmak. Bundan sonra da çalışmalarımız devam edecek." dedi.

Kaynak: AA