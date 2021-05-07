Cuma Hutbesi: 7 Mayıs 2021! Bu hafta Cuma hutbesi konusu: Kadir Gecesi! Bugünkü Cuma Hutbesi konusu ve metni!
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Cuma Hutbesi: 7 Mayıs 2021! Bu hafta Cuma hutbesi konusu: Kadir Gecesi! Bugünkü Cuma Hutbesi konusu ve metni!

Cuma Hutbesi: 7 Mayıs 2021! Bu hafta Cuma hutbesi konusu: Kadir Gecesi! Bugünkü Cuma Hutbesi konusu ve metni!
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Diyanet İşleri Başkanlığı7 Mayıs Cuma günü okunacak Cuma Hutbesi'ni yayınladı. Cuma'yı idrak etmeyi ve birlik beraberlik ruhunu pekiştiren Cuma Hutbesi ile Müslümanlar bilinçleniyor ve dini bilgiler konusunda farkındalıkları artıyor. 7 Mayıs Cuma hutbesi tam metni!

Müminleri bir araya getiren ve birlik beraberliğin feyzini almayı sağlayan Cuma Namazı, Cuma Hutbesi ile anlamlı hale geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı 7 Mayıs Cuma Hutbesi ile önemli konularda bilgilendirmeler yapılırken inanlar bu konuları öğreniyor; unutulanlar hatırlanıyor.

7 MAYIS CUMA HUTBESİ

KADİR GECESİ:

BİN AYDAN HAYIRLI GECE

Muhterem Müslümanlar!

Zaman hızla akıp giderken hüznü de sevinci de bir arada yaşıyoruz; Rabbimizin af ve mağfiretine, engin rahmetine susayan gönüllerimize bir lütuf olarak gelen şifa ayı Ramazan'ın son günlerine yaklaşıyoruz. Salgınla buruk geçen günlerimizde bir inşirah ve huzur vesilesi olacak Kadir Gecesi'ne kavuşmayı heyecanla bekliyoruz. Yarın inşallah Kadir Gecesi'ni idrak edeceğiz. Bizleri bugünlere ulaştıran Yüce Rabbimize hamd ü senalar olsun. Kadir Gecemiz mübarek olsun.

Aziz Müslümanlar!

Cenâb-ı Hak, bütün insanlığı şirkin, zulmün ve cehaletin karanlıklarından İslam'ın aydınlığına eriştirmek ve ruhen olgunlaştırmak için Kur'an-ı Kerim'i indirmiştir. Kur'an ile bağı güçlü olan her şeyin değerini yüceltmiş, onu okuyup anlama ve yaşama gayretinde olanın ömrüne bereket vadetmiştir. Kur'an'ın indirildiği ay, on bir ayın sultanı, indirildiği gece de bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi olmuştur.

Değerli Müminler!

Kadir Gecesi, Yüce Rabbimizin yeryüzüne "es-Selâm" ismiyle tecelli ettiği, mümin gönüllere huzur ve esenlik vadettiği gecedir. Kadir Gecesi, lütuf ve izzeti, feyiz ve bereketi bol olan manevi bir fırsat gecesidir. Nitekim Cenâb-ı Hak, Kadir Sûresi'nde şöyle buyurmaktadır: "Biz Kur'an'ı, Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrail o gecede, Rablerinin izniyle her iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."

Aziz Müminler!

O halde geliniz, Kur'an'ın indirildiği Kadir Gecesi'nde hayat kitabımız Kur'an'la irtibatımızı gözden geçirelim. Yaratılış gayemizi tefekkür edip Rabbimizle kulluk ahdimizi tazeleyelim. İbadet ve taatle, zikir ve tesbihle, tevbe ve istiğfarla bu mübarek geceyi ihya edelim. Salgından ve her türlü maddi ve manevi hastalıktan şifa bulmak için Rabbimize yalvaralım. Sevgili Peygamberimizin bu gece yapılmasını tavsiye ettiği şu duayı dilimizden düşürmeyelim: "Allah'ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle!"

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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