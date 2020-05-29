Cuma Hutbesi 29 Mayıs 2020: Diyanet Cuma Hutbesi bu haftaki konusu nedir?
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Cuma Hutbesi 29 Mayıs 2020: Diyanet Cuma Hutbesi bu haftaki konusu nedir?

Cuma Hutbesi konusu merak ediliyor. Koronavirüs salgını sebebiyle uzun aradan sonra ilk kez belirli kısıtlamalarla Cuma namazı camilerde kılınacak. Öte yandan Cuma namazı için camileri dolduracak cemaat, 29 Mayıs Cuma Hutbesi konusunu araştırıyor.

Cuma Hutbesi 29 Mayıs 2020: Diyanet Cuma Hutbesi bu haftaki konusu nedir?
29.05.2020 10:19 | Son Güncelleme: 29.05.2020 10:23

Cuma Hutbesi'nin 29 Mayıs günü belirlenen konusu ''Hamdolsun Rabbimize''dir. Covid-19 virüsünün yol açtığı pandemi nedeniyle evlerine kapanan vatandaşlar, bir süredir camilerde cemaatle ibadet edemiyordu. Normalleşme planı kapsamında çeşitli sınırlamalarla artık camilerde Cuma namazı da kılanabilecek. Koronavirüs ardından ilk Cuma namazı bugün kılınıyor. İşte, 29 Mayıs 2020 Diyanet Cuma Hutbesi...

29 MAYIS CUMA HUTBESİ

HAMDOLSUN RABBİMİZE

Muhterem Müslümanlar! Cumanız mübarek olsun. Bu icabet vaktinde, gönlünüz, hâneniz, ömrünüz ve rızkınız cumanın bereketiyle dolsun. Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı günde, bizleri saf saf huzuruna kabul eden, cemaat olma coşkusunu yeniden yaşatan Rabbimize sonsuz hamd ü senalar olsun. "Hamd, bizden hüznü gideren Allah'a mahsustur. Şüphesiz Rabbimiz çokbağışlayandır, şükrün karşılığını verendir."1 Ümmetine temizliği ve tezkiyeyi, maddi ve manevi her türlü kirden ve kirli işten uzak durmayı öğreten Habîb-i Kibriyâ Muhammed Mustafa Efendimize salât ve selâm olsun.

Aziz Müminler!

Cuma günü müminlerin bayramıdır ve bu bayram Asr-ı Saadetten bugüne en güzel hâliyle camilerde, cemaatle kutlanır. Yeryüzünde Allah'ın mescitlerindeki huzur ve güveni başka hangi mekân sağlayabilir? Tevhidle çarpan yürekler vahdetle secdeye varırken, bu kardeşliğin sevinci başka nerede yaşanabilir? Umut ve inanç, teselli ve teslimiyet, muhabbet ve samimiyet başka hangi ortamda böylesine güçlenebilir? Camiden ilim ve hikmet alınır; edeb ve ihsan yayılır. Ezan-ı şerifler yediden yetmişe müminleri birlik ve beraberliğe çağırır. Şükürler olsun bu çağrıya uyduk. Özlemle, hasretle bugünü bekliyorduk. Şimdi vuslat zamanı. Hislerimizi anlatmaya kelimeler kâfi değil! Vakit, Rabbimize kulluğumuzu, şükrümüzü, duamızı ve niyazımızı arz etme vaktidir.

Kardeşlerim!

Aziz İstanbul'un kapıları 29 Mayıs 1453 günü muazzam bir fetihle İslam'a ve şanlı medeniyetimize açılmıştı. Ecdadımızı rahmetle ve minnetle anıyoruz. Salgın hastalık sebebiyle bir süredir kapalı olan camilerimizin kapıları da yine bugün aziz milletimize ve değerli cemaatimize açılıyor. Fethin coşkusu ile camilerimize kavuşmanın sevincini bir arada yaşıyoruz. Bu büyük nimetin kıymetini bilelim. Sorumluluğumuzu unutmayalım. Tedbirlere hassasiyetle uyalım.

Şimdi inşallah Cuma namazının farzını kılacağız. Ardından birbirimizle musafaha etmeden, fizikî mesafeye dikkat ederek ve görevlilerimizin yönlendirmelerine uyarak buradan ayrılacağız. Cuma namazının sünnetini evlerimizde kılacağız. Cenâb-ı Hak ibadetlerimizi kabul buyursun. Bizleri bu salgın Hastalıktan en kısa zamanda kurtarsın. Hutbemi Peygamber Efendimizin şu duasıyla bitiriyorum: "Allah'ım! Seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzelce ibadet etmek için bana yardım eyle!"

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