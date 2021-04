Cuma hutbesi 2 Nisan 2021 yayınlandı! Cuma hutbesinin konusu: Down sendromu ve otizm farkındalığı (Arapça)

Cuma hutbesi 2 Nisan 2021 yayınlandı! Her hafta hutbe için bir konu belirleyen Diyanet, 2 Nisan yeni haftanın konu başlığını "birbirimizin farkında olalım" olarak duyurdu. Down sendromu ve otizmli bireylere farkındalık mesajlarının da yer aldığı Cuma hutbesi 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü'nde Cuma namazlarında okunacak. Hutbede, down sendromu ve otizm gibi gelişim farklılıklarına vurgu yapılacak. İşte 2 Nisan Cuma hutbesi ve konusu (Arapça)