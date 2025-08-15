Cuma hangi diziler var? 15 Ağustos Cuma TV'de bu akşam yayınlanacak diziler
Cuma günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Cuma dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 15 Ağustos 2025 Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Cuma hangi diziler var 2025? Cuma günü dizileri!
Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cuma hangi diziler var 2025? İşte Cumaakşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...
CUMA HANGİ DİZİLER VAR?
Cuma günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: Gönül Dağı
ATV: dizi yok
Kanal D: dizi yok
Show TV: dizi yok
NOW TV: Şevkat Yerimdar
Star TV: dizi yok
TRT 1 YAYIN AKIŞI 15 AĞUSTOS
14:05 Teşkilat
17:45 Kim Gitsin?
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yabancı Sinema "Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 2"
22:15 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi