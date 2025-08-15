Cuma hangi diziler var? 15 Ağustos Cuma TV'de bu akşam yayınlanacak diziler

Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cuma hangi diziler var 2025? İşte Cumaakşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

CUMA HANGİ DİZİLER VAR?

Cuma günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Gönül Dağı

ATV: dizi yok

Kanal D: dizi yok

Show TV: dizi yok

NOW TV: Şevkat Yerimdar

Star TV: dizi yok

TRT 1 YAYIN AKIŞI 15 AĞUSTOS

14:05 Teşkilat

17:45 Kim Gitsin?

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema "Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 2"

22:15 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi