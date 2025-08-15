Cuma hangi diziler var? 15 Ağustos Cuma TV'de bu akşam yayınlanacak diziler

Cuma hangi diziler var? 15 Ağustos Cuma TV'de bu akşam yayınlanacak diziler
Cuma günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Cuma dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 15 Ağustos 2025 Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Cuma hangi diziler var 2025? Cuma günü dizileri!

CUMA HANGİ DİZİLER VAR?

Cuma günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Gönül Dağı

ATV: dizi yok

Kanal D: dizi yok

Show TV: dizi yok

NOW TV: Şevkat Yerimdar

Star TV: dizi yok

TRT 1 YAYIN AKIŞI 15 AĞUSTOS

14:05 Teşkilat

17:45 Kim Gitsin?

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema "Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 2"

22:15 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

