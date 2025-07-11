Cuma hangi diziler var? 11 Temmuz Cuma TV'de bu akşam yayınlanacak diziler

Cuma hangi diziler var? 11 Temmuz Cuma TV'de bu akşam yayınlanacak diziler
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Cuma günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Cuma dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 11 Temmuz 2025 Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Cuma hangi diziler var 2025? Cuma günü dizileri!

Cuma akşamı hangi diziler var? Cuma günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 11 Temmuz 2025 Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cuma hangi diziler var 2025? İşte Cuma akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

CUMA HANGİ DİZİLER VAR?

Cuma günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: dizi yok

ATV: Aile Saadeti

Kanal D: dizi yok

Show TV: dizi yok

NOW TV: Çift Kişilik Oda

Star TV: dizi yok

TRT 1 YAYIN AKIŞI 11 TEMMUZ

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Türk Sineması "Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa"

21:30 2025 Voleybol Kadınlar Milletler Ligi "Çekya-Türkiye"

23:30 Set Sayısı

23:45 Yabancı Sinema "Nereye Gidiyorsun Aida?"

01:35 Kim Gitsin?

02:35 Seksenler

03:05 Teşkilat

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