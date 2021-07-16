Cuma günü yarım gün mü? Cuma günü tatil mi? Bugün yarım gün mü?

16 Temmuz Cuma günü resmi tatil olup olmadığı merak edilirken Cuma günün yarım gün tatil olup olmadığı da merak edildi. Peki, Cuma günü yarım gün mü? Cuma günü tatil mi? Bugün yarım gün mü?

Kurban Bayramı dolayısıyla bayram tatili sürelerimde güncellemeye gidilmiş ve tatil süresinde değişiklik yapılmıştı. Peki, Cuma günü yarım gün mü? Cuma günü tatil mi? Bugün yarım gün mü?

16 TEMMUZ CUMA GÜNÜ TATİL Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Millete Sesleniş konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı.

"Önümüzdeki hafta idrak edeceğimiz mübarek kurban bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Ülkemizde de Kurban Bayramı için tüm kurumlarımız hazırlıklarını yürütmektedir.

Bayram tatili vesilesi ile yola çıkacak tüm vatandaşlarımdan trafik kurallarına harfiyen riayet etmelerini, can ve mal kaybı ile sonuçlanacak kazalara karşı şimdiden dikkatli olmalarını rica ediyorum. Pazartesi gün yarım günü salıdan cumaya ise tam gün tatildir. Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirleme günü kararı aldık. 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz sabahına kadar sürecek bir tatile kabul oluyorlar. 15 Temmuz günü başlıyoruz. 16'ında herkes mesaisinde olacak.