Cuma günü tatil mi? 16 Temmuz Cuma günü tatil mi?
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Cuma günü tatil mi? 16 Temmuz Cuma günü tatil mi?

Cuma günü tatil mi? 16 Temmuz Cuma günü tatil mi?
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16 Temmuz Cuma gününün bayram tatili ile birleşip birleşmediği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, 16 Temmuz Cuma günü tatil mi? Cuma günü tatil mi? İşte, detaylar…

15 Temmuz Perşembe gününü resmi tatil olması 16 Temmuz Cuma gününün tatil olup olmadığının merak edilmesine nedenoldu. Peki Cuma günü tatil mi? işte merak edilen sorunun yanıtı.

16 TEMMUZ CUMA GÜNÜ TATİL Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatiline ilişkin "Kurban bayramıyla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Çünkü tatil süreci sanki böyle 10 ile 9 arasında dolaşıyor. Ama bunu en azından millete seslenişte halkıma duyuracağım" ifadelerini kullandı.

16 Temmuz Cuma gününün tatil ilan edilmesi halinde 19 Temmuz Pazartesi günü de tatil edilmesi gerekecek ve tatil süresi 11 gün olmuş olacak.

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