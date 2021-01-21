Cuma günü okullar açık mı? Cuma günü ders işlenecek mi? Karne günü ders var mı?
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Cuma günü okullar açık mı? Cuma günü ders işlenecek mi? Karne günü ders var mı?

21.01.2021 11:43 | Son Güncelleme: 21.01.2021 11:48
Cuma günü okullar açık mı? Cuma günü ders işlenecek mi? Karne günü ders var mı?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında okula gidemeyip, online olarak eğitime devam eden öğrencilerin karne günü geldi çattı. Karne heyecanı yaşayan öğrenciler Cuma günü okullar açık mı? Cuma günü ders işlenecek mi? Karne günü ders var mı? sorularının yanıtını merak ediyor.

Uzaktan eğitim gören öğrenciler, bu yıl ara tatile 22 Ocak tarihinde girerken karnelerini dijital ortamda alacak. Uzaktan eğitim gören, canlı ders alan öğrenciler Cuma günü okullar açık mı? Cuma günü ders işlenecek mi? Karne günü ders var mı? soruyor.

CUMA GÜNÜ OKULLAR AÇIK MI?

Salgın nedeniyle yüz yüze eğitim alamayıp, canlı ders, online eğitim, uzaktan eğitim alan öğrencilerin 22 Ocak 2021 tarihinde karne heyecanı yaşayacak. Dijital ortamda karnelerini alacak olan öğrenciler 22 Ocak Cuma günü itibariyle de ara tatile (sömestr) de başlamış olacak.

CUMA GÜNÜ DERS İŞLENECEK Mİ? KARNE GÜNÜ DERS VAR MI?

22 Ocak Cuma günü ders işlemeye bazı özel okullarda canlı ders devam ederken, karne günü ders işlenip işlenmeyeceği ise okul yönetiminin inisiyatifinde olacak. Devlet Okullarında ise cuma günü ders işlenmeye devam edecek.

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