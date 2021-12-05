Cuma günü Kasımpaşa Beşiktaş ve dün Trabzonspor Adana Demirspor maçlarının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) olan Atilla Karaoğlan, bu akşam oynanacak... - Haberler Spor
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Cuma günü Kasımpaşa Beşiktaş ve dün Trabzonspor Adana Demirspor maçlarının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) olan Atilla Karaoğlan, bu akşam oynanacak...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Cuma günü Kasımpaşa Beşiktaş ve dün Trabzonspor Adana Demirspor maçlarının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) olan Atilla Karaoğlan, bu akşam oynanacak...

Cuma günü Kasımpaşa - Beşiktaş ve dün Trabzonspor - Adana Demirspor maçlarının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) olan Atilla Karaoğlan, bu akşam oynanacak Fenerbahçe - Çaykur Rizespor müsabakasında da yine VAR koltuğuna oturacak.

Cuma günü Kasımpaşa - Beşiktaş ve dün Trabzonspor - Adana Demirspor maçlarının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) olan Atilla Karaoğlan, bu akşam oynanacak Fenerbahçe - Çaykur Rizespor müsabakasında da yine VAR koltuğuna oturacak. - İSTANBUL

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