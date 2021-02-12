Cuma günleri oruç tutulur mu? Diyanet fetvaları!
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Cuma günleri oruç tutulur mu? Diyanet fetvaları!

12.02.2021 10:14 | Son Güncelleme: 12.02.2021 10:17
Cuma günleri oruç tutulur mu? Diyanet fetvaları!

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, vatandaşlardan gelen dini soruları yanıtlıyor. Bu kapsamda vatandaşların en çok sorduğu sorulardan biri olan Cuma günleri oruç tutulur mu? konusunda detaylı açıklama yapıldı. Peki, Cuma günleri oruç tutulur mu?

Dini konularda araştırma yapanlar Cuma günleri oruç tutulur mu? konusunda detaylı incelemeler yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vasıtasıyla Cuma günleri oruç tutulur mu? konusunda fetva yayınladı. Peki, Cuma günleri oruç tutulur mu? İşte, detaylar

CUMA GÜNLERİ ORUÇ TUTULUR MU?

Sadece Cuma günleri nafile oruç tutmak, tenzîhen mekruh görülmüştür. Resul-i Ekrem (s.a.s.), "Sizden hiç kimse Cuma günü oruç tutmasın. Ancak bir gün önceden veya sonradan oruç tutuyorsa, bu takdirde Cuma günü de oruç tutabilir." (Ebû Dâvûd, Savm, 50) buyurmuştur. Cuma günü kazaya kalan farz veya adak gibi vacip bir oruç tutmakta sakınca bulunmamaktadır. Cuma günü nafile oruç tutmak isteyenlerin, bir gün önce veya sonrasında da oruç tutması uygun olur. Oruç tutmak için özellikle Cuma gününü seçmenin mekruh oluşu bu günün müslümanların haftalık bayram günü kabul edilmesindendir.

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