CUMA dizileri! Bugün hangi diziler var? 5 Şubat bu akşam hangi diziler var? ATV, TV8, Kanal D, Show, Star TV...
Cuma dizileri! - Televizyon izleyicileri, bu akşam hangi dizilerin yayınlanacağını merakla araştırıyor. Kanalların yayın akışlarını araştıran izleyiciler, hangi kanalda hangi dizi var öğrenmek istiyor. İşte Kanal D yayın akışı, ATV yayın akışı, SHOW TV yayın akışı, STAR yayın akışı! Bugün hangi diziler var? 5 Şubat bu akşam hangi diziler var?
Bu akşam hangi diziler yayınlanacak sorusu büyük ilgi görürken, kanal kanal yayın akışı arayışı devam ediyor. Akşam dizilerini yakından takip eden izleyiciler, hangi kanalda hangi dizi yayınlanacak merak ediyor. İşte 8 Ocak Cuma günü yayın akışları haberimizde...
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? - 5 ŞUABT CUMA
Cuma günü izleyicisiyle buluşan 6 dizi:
1. KIRMIZI ODA TV 8
2. RAMO SHOW TV
3. HERCAİ KANAL D
4. ARKA SOKAKLAR KANAL D
5. ÇOCUKLUK FOX TV
6. YEMİN - KANAL 7
7. AKREP - STAR TV
CUMA TRT 1 YAYIN AKIŞI LİSTESİ
TRT 1'de bu akşam 17:15'de günlük dizi 'Seksenler' yeni bölümüyle ekrana gelecek. Ana Haber Bültenin ardından 'Payitaht Abdülhamid' dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.
17:15 SEKSENLER
19:00 ANA HABER
20:00PAYİTAHT "ABDÜLHAMİD"
SHOW TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ
Show TV yayın akışında bugün prime time'da 'Ramo' dizisi yer alıyor. Yeni bölümüyle ekrana gelecek dizi heyecan dolu bölümüyle saat 20:00'da Show TV'de!
18:45 SHOW ANA HABER
20:00 RAMO
TV8 YAYIN AKIŞI LİSTESİ
TV8'de bu akşam 'Kırmızı Oda' yeni bölümüyle yayınlanacak. Reytingleri kasıp kavuran dizi ilgiyle takip edilecek.
14:15 DOYA DOYA MODA
20:00 KIRMIZI ODA
STAR TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ
Star tv'de bu akşam 19:00'da Star Ana Haber bülteni, ardından 20:00'da Star TV'nin yeni dizisi Akrep 2. bölümüyle ekranda olacak.
18:30 STAR HABER
20:00 AKREP (YENİ BÖLÜM)
KANAL D YAYIN AKIŞI LİSTESİ
Kanal D'de bu akşam Cuma klasiği 'Arka Sokaklar' dizisi yeni bölümüyle ekrana gelecek. Arka Sokaklar saat 20:00'de Kanal D'de!
19:00 KANAL D ANA HABER
20:00 ARKA SOKAKLAR
ATV YAYIN AKIŞI LİSTESİ
Atv'de bu akşam eski sezondaki başarısını yakalayamayan 'Hercai' dizisi yeni bölümüyle yayınlanacak.
19:00 ATV ANA HABER
20:00 HERCAİ (YENİ BÖLÜM)
00:20 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA (TEKRAR)
FOX TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ
Çocukluk dizisi bu akşam Çocukluk yeni bölüm ile yayında olacak.
19:00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER
20:00 ÇOCUKLUK (FİNAL)