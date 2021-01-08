CUMA! Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler var?
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CUMA! Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler var?

08.01.2021 20:11 | Son Güncelleme: 08.01.2021 20:15
CUMA! Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler var?

CUMA - Televizyon izleyicileri, bu akşam hangi dizilerin yayınlanacağını merakla araştırıyor. Kanalların yayın akışlarını araştıran izleyiciler, hangi kanalda hangi dizi var öğrenmek istiyor. İşte Kanal D yayın akışı, ATV yayın akışı, SHOW TV yayın akışı, STAR yayın akışı, Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler var?

Bu akşam hangi diziler yayınlanacak sorusu büyük ilgi görürken, kanal kanal yayın akışı arayışı devam ediyor. Akşam dizilerini yakından takip eden izleyiciler, hangi kanalda hangi dizi yayınlanacak merak ediyor. İşte 8 Ocak Cuma günü yayın akışları haberimizde...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? - CUMA

Cuma günü izleyicisiyle buluşan 6 dizi:

1. KIRMIZI ODA TV 8

2. RAMO SHOW TV

3. HERCAİ KANAL D

4. ARKA SOKAKLAR KANAL D

5. ÇOCUKLUK FOX TV

6. YEMİN - KANAL 7

7. AKREP - STAR TV

CUMA TRT 1 YAYIN AKIŞI LİSTESİ

TRT 1'de bu akşam 17:15'de günlük dizi 'Seksenler' yeni bölümüyle ekrana gelecek. Ana Haber Bültenin ardından 'Payitaht Abdülhamid' dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.

17:15SEKSENLER

19:00ANA HABER

20:00PAYİTAHT "ABDÜLHAMİD"

SHOW TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ

Show TV yayın akışında bugün prime time'da 'Ramo' dizisi yer alıyor. Yeni bölümüyle ekrana gelecek dizi heyecan dolu bölümüyle saat 20:00'da Show TV'de!

18:45SHOW ANA HABER

20:00RAMO

TV8 YAYIN AKIŞI LİSTESİ

TV8'de bu akşam 'Kırmızı Oda' yeni bölümüyle yayınlanacak. Reytingleri kasıp kavuran dizi ilgiyle takip edilecek.

14:15DOYA DOYA MODA

20:00KIRMIZI ODA

STAR TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ

Star tv'de bu akşam 19:00'da Star Ana Haber bülteni, ardından 20:00'da Star TV'nin yeni dizisi Akrep 2. bölümüyle ekranda olacak.

18:30STAR HABER

20:00AKREP (YENİ BÖLÜM)

KANAL D YAYIN AKIŞI LİSTESİ

Kanal D'de bu akşam Cuma klasiği 'Arka Sokaklar' dizisi yeni bölümüyle ekrana gelecek. Arka Sokaklar saat 20:00'de Kanal D'de!

19:00KANAL D ANA HABER

20:00ARKA SOKAKLAR

ATV YAYIN AKIŞI LİSTESİ

Atv'de bu akşam eski sezondaki başarısını yakalayamayan 'Hercai' dizisi yeni bölümüyle yayınlanacak.

19:00 ATV ANA HABER

20:00 HERCAİ (YENİ BÖLÜM)

00:20 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA (TEKRAR)

FOX TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ

Çocukluk dizisi bu akşam Çocukluk yeni bölüm ile yayında olacak.

19:00SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

20:00ÇOCUKLUK (FİNAL)

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