Cuma akşamı mesajları - Anlamlı, yeni, en güzel resimli Cuma mesajları 2019

29.08.2019 20:46

Müslümanların haftalık bayramı sayılan bir cuma gününün gecesindeyiz. Gündüzünde olduğu gibi gecesinde de sevapların kat kat fazlasıyla yazıldığı, duaların geri çevrilmediği önemli bir zaman dilimidir. Sevdiklerimize anlamlı, en güzel cuma akşamı mesajları göndererek onları sevindirebilir ve bu özel günün anlamını hatırlatabilirsiniz. Sayfamızda yazılı veya resimli olarak cuma mesajları, cuma akşamı mesajları topladık. İşte paylaşabileceğiniz en güzel cuma akşamı mesajları...

CUMA AKŞAMI MESAJLARI

Allah'ın rahmeti bereketi üzerine olsun.Mekanın cennet, yuvan huzurla dolsun,Kalbin Allah ile gecen nurla dolsun. Cuma Geceniz Hayırlı olsun.

Bütün güzelliklerin kilidini kendinde bulunduran Rabbim hakkımızda en hayırlı kilitleri aç. Cuma geceniz bayram tadında olsun inşallah.

Günlerin en değerlisi cumadır. Cuma günü Bayramlardan ve Aşure gününden daha değerlidir. Cuma günü dünyada ve ahirette müminlerin bayramıdır. Cuma Geceniz Mübarek Olsun.

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. Saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun, ne de dostlar unutulsun. Cuma Akşamınız mübarek olsun.

Allaha emanet olun Güzel Bir Cuma Sabahına uyanmanız dileğiyle Cuma Gecemiz Mübarek olsun.

Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kalbiniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Cuma geceniz kutlu olsun.

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, dualarınız kabul olsun, Cuma geceniz kutlu olsun.

İlahi esintilerin kalpleri okşadığıbu gece dualarda birleşmek dileğiyle,Cuma Gecenizi Kutlarım.

Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece.Cuma geceniz kutlu olsun.

Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun.. Cuma akşamınızmübarek olsun!

Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle cumanızı kutlarım.

Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Hayırlı cumalar.

Cuma gecen mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.

Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun,Cuma geceniz mübarek olsun.

Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O' nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Cuma geceniz hayırlı olsun!

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarımızın Rabbimizin yüce katına iletilmesine vesile olan bu mübarek cuma gecesinde dualarda buluşmak ümidiyle cuma akşamınızı kutlarım.

Ettiğimiz her dua, derdimize deva, hastalara şifa, gözlere nur, gönüllere huzur, geçmişlere rahmet, evimize bereket getirsin..Hayırlı Cumalar.

Güneşin pembeliğiyle doğan, saflığıyla süzülen, herkese nasip olmayan mutluluk denen o en güzel duygu sizle olsun. Hayırlı cuma akşamlarımız olsun.

Özünün hakikati ve yüzünün nuru üzerine yemin ederiz ki, Sana duyduğumuz ihtiyaç, Senin zenginliğine denk! Sana olan ihtiyacımız Senin büyüklüğün kadar. Cuma akşamınız mübarek olsun

Yarabbim! Sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. beni benden uzağa at, senden uzağa atma. Cuma akşamınız mübarek olsun.

Cuma akşamınız mübarek dualarımız ve tövbelerimiz kabul olsun. Selamların en güzeli sizlerin üzerine olsun.

CUMA AKŞAMI OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

İbni Abbas'dan rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurdu:

"Cuma gecesi veya günü Yasin ve Saffat surelerini okuyan kişiye Allah dileklerini verir."

"Her kim cuma gecesi Bakara ve Ali İmran surelerini okursa, onu yedinci kat gökle, yedinci kat yer arası kadar sevap verilir." (Suyuti)

Ebu Hureyre'den rivayetle: Cuma gecesi Duhan suresini okuyan, sabaha affolunmuş olarak çıkar. (Tirmizi)

Ebu Umame'den rivayetle:"Her kim cuma gecesi veya günü Duhan süresini okursa, Allahu Teala kendisine cennette bir köşk yapar.

Said El Hudri (r.a) dan rivayetle:"Her kim cuma gecesi Kehf suresini okursa, kendisiyle Kabe arası o kişi için nur gibi parlar."

Enes (r.a)dan rivayet edildiğine göre, cuma gününde ve gecesinde bana çok salat okuyun böyle yapana kıyamet gününde şahit ve şefaatçi olacağım." (Beyhaki)

CUMA AKŞAMI DUALARI VE ZİKİRLERİ

Cuma gecesi, Fatiha ile 15 kere İzâ Zülzile suresini okuyarak iki rekat namaz kılarsa, Allah onu kabir azabından, kıyametin dehşetli anlarından korur.

Cuma gecesi 1000 defa "Yâ Muhsî" ism-i şerifini okuyanın kıyamet gününde hesabı kolay olur.

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Kim şu kelimeleri Cuma gecesi yedi kere okur da o gece vefat ederse, cennete girer, Cuma günü ölürse, yine cennete girer. (Bir rivayete göre ' "şehit olarak ölür" buyrulmuştur. Bu duaya Seyyidü'l-Îstiğfar duası denilir ki, o) dua(da) şudur: Allahümme ente Rabbi lâ ilahe illâ ente. Halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve va 'dike mesteta 'tü. Ebûü leke bini 'metike ve ebûü leke bizenbî fağfır li feinnehü lâ yağfırüzzünübe illa ente. E'ûzü bike min şerri mâ sana 'tü."Ey Allah'ım! Benim Rabbim sensin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni Sen yarattın. Ben, Senin kulunum. Ben gücümün yettiği kadar Senin ahdin ve vaadin üzere sabitim.Ben, Senin ıhsan ettiğin nimetlerini itiraf ediyor, günahlarımı da kabul ediyorum. Öyleyse Beni mağfiret eyle. Şu muhakkak ki, günahları Senden başkası bağışlayamaz. Ben yaptığım şeylerin şerrinden Sana sığmıyorum. "

Cuma geceleri 100 defa "Yâ Dârr" ism-i şerifini okumaya devam eden Cenabı Hakka yakın olur ve zarar verici şeylerden emin olur.

Cuma gecesi Kehf suresi okuyan, Kıyamette, yerden göğe kadar bir nurla aydınlanır. İki Cuma arasında işlediği günahlar da affolur. Tergib

Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın, günahları affedilir. İsfehani

Cuma günü Sabah'.YA-RAKİB esması 312 defa zikrederek istegini Allah'a bildirrisen istegin kabul olur.

Sevaplar içinde Cuma günü ve gecesinde yapılandan daha kıymetlisi, günahlar içinde de Cuma günü ve gecesinde işlenilenden kötüsü yoktur. Ramüz

Cuma gecesi Kehf suresi okuyan, Kıyamette, yerden göğe kadar bir nurla aydınlanır. İki Cuma arasında işlediği günahlar da affolur. Tergib

Cuma gecesi iki rekat namaz kılıp, her rekatta bir Fatiha, bir Âyet-el Kürsi, 15 İhlas okuyup selam verdikten sonra bana bin salevat okuyan, beni rüyada görür. Şir'a

Cuma gecesi her kim 2 rekat namaz eda edip, Fatiha ve Zilzal suresini çokca okursa Yaradan o kulunu kabir azabından ve kıyamet korkularından uzak tutar.

80 Salavat çekilir.

Ya Veliyy esmasını okuyanların hayırlı duaları kabul olur.

Ya Muhsi esmasını okuyanın kıyamet günü çekilecek hesabı kolay olur.

Ya Vali esmasını okuyanın duası kabul olur ve işleri kolaylaşır.

Ya Ganiyy, Ya Muğni esmasını 10 hafta boyunca Cuma geceleri okuyan zengin olur.

Ya Darr esmasını 100 kez okuyan Allah'a yaklaşır, zararlı alışkanlıklarından ve zararlı tüm mahlukattan emin olur.

Ya Gafur esmasını 100 kez okuyanlar affolur.

Ya Basir esmasını okuyanı Allah hidayete erdirir.

Ya Veliyyü Ya Allah esmasını 1000 kez okuyan her muradına kavuşur.

La ilahe illallahül melikül hakkul mubin duasını 200 kez okuyanın her istediği yerine gelir.

Ya Rakib esmasını 312 kez okuyanın ettiği dua kabul olur.

Duhan suresini okuyana cennette bir köşk verilir.

Araf suresi dünyada ve ahirette mutlu olmak için bol bol okunmalıdır.

Yusuf suresi İzzet sahibi olup saadete kavuşmak için okunmalıdır.

Evlenmek isteyenin Taha suresini 21 kez okuması kısmetlerini açar.

Azhap suresini 7 kez okuyanın nasibi ve kısmeti açılır.

Fatır suresini okuyanlar tüm mahlukat tarafınca sevilir.

Yasin suresini okuyanın tüm günahları affedilir.

Zuhruf suresini 7 kez okuyanın tüm muradı gerçekleşir.

Zarardan kurtulmak ve saadet sahibi olmak için Muhammed Suresi okunur.

Fetih suresini 7 kez okuyanın her sıkıntısı hallolur.

Necm suresini 21 kez okuyanın her duası kabul olur.

Rahman suresini 70 kez okuya hayır kapıları açılır.

Hadid suresini 75 kez okuyan ruhsal bunalımdan kurtulur.

Tur suresini okuyan Allah'a yaklaşarak dertlerinden kurtulur.

Cuma suresini 70 kez okuyan helalinden evlenir.

Talak suresini 3 kez okuyanın ailesinde huzur bulur, eşiyle sevgisi artar.

Kehf suresini cuma gecesi okuyanın kıyamette nurlanır yerden göğe kadar.