Çullugörece'de Alt ve Üstyapı Dönüşümü Başladı
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Çullugörece'de Alt ve Üstyapı Dönüşümü Başladı

Çullugörece'de Alt ve Üstyapı Dönüşümü Başladı
Bültenler - Haberler | Güncel

MASKİ Genel Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, alt ve üstyapı projesi kapsamında içme suyu hattı imalatlarının başladığı Saruhanlı ilçesine bağlı Çullugörece mahallesini ziyaret etti. Daire Başkanı Emir, devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde kırsal mahallelerin alt ve üstyapı dönüşümlerine devam ediyor. Bu kapsamda Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde Saruhanlı ilçesine bağlı içme suyu hattı imalatları devam eden Çullugörece mahallesinde yürütülen çalışmaları yerinde incelemek üzere Daire Başkanı Hilmi Serkan Emir, mahalleyi ziyaret etti. Daire Başkanı Emir, çalışmaların tamamlanmasının ardından mahallede içme suyu ve kanalizasyon hattı sıkıntısının kalmayacağını söyledi.

İçme suyu hattı imalatları yarılandı

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün vizyonu doğrultusunda köyden mahalleye dönüşen Saruhanlı ilçesine bağlı Çullugörece mahallesinde altyapı çalışmalarının başladığını belirterek, "Proje kapsamında 7 kilometre içme suyu, 10 kilometre kanalizasyon hattı imalatı ve 70 bin metrekarelik kilit parke döşeme işi gerçekleştirilecektir. İçme suyu hattı imalatlarımızın 3 bin 500 metrelik kısmını tamamlamış bulunmaktayız. Yeni nesil uzaktan okumalı mekanik sayaçlar ve muhafaza kutularının montajı da proje kapsamında idaremizce yapılacak ve bu hizmet için vatandaşlarımızdan bir bedel alınmayacaktır. İçme suyu ve kanalizasyon hatlarının tamamlanmasına müteakip 70 bin metrekarelik kilit parke döşeme işi ile mahallemiz altıyla üstüyle dönüşümü yaşayarak yeni bir görünüme kavuşacaktır. Hizmetlerimizin bedeli yaklaşık 8 milyon TL'dir. Bu projede emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, mahalle halkına da hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum" diye konuştu.

Mahallenin tüm sorunları kökten çözülecek

Çullugörece Mahalle Muhtarı İbrahim Dedeoğlu da yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Mahallemizde yürütülen çalışmalar tamamlandıktan sonra tüm sorunlarımız kökten çözülecek. Yapılan bu hizmette emeği geçen herkese ve özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e çok teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Bültenler

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Çullugörece'de Alt ve Üstyapı Dönüşümü Başladı - Haberler
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