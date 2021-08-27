Çukurovalı kadınlar şifa kaynağı üzüm pekmezinin yapımına başladı
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Çukurovalı kadınlar şifa kaynağı üzüm pekmezinin yapımına başladı

Çukurovalı kadınlar şifa kaynağı üzüm pekmezinin yapımına başladı
Anadolu Ajansı / Menderes Özat - Haberler | Güncel

Osmaniye'de kadınlar tarafından geleneksel yöntemlerle imece usulü hazırlanan üzüm pekmezinin zorlu hazırlanma süreci başladı.

Osmaniye'de kadınlar tarafından geleneksel yöntemlerle imece usulü hazırlanan üzüm pekmezinin zorlu hazırlanma süreci başladı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kadınlar, bağ bozumuyla birlikte önce üzümleri toplayıp çuvallara doldurarak kil ile harmanlıyor.

Kadınlar bir süre çuvalda bekleyen üzümleri ezerek elde ettikleri suyu büyük kazanlara aktarıyor.

Odun ateşinde, kazanda yüksek ısıda 1-2 saatlik bir kaynama süreci geçiren pekmez, kıvamına ulaşması için 4-5 günlük soğuma ve dinlendirme aşamasına geçiyor.

Daha sonra şişelere doldurulan pekmez, kullanıma hazır hale geliyor.

Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir, AA muhabirine, tamamen doğal olarak üretilen üzüm pekmezinin şifa kaynağı olduğunu söyledi.

İlçede kadınların bugün bile geleneksel yöntemler kullanarak üzüm pekmezi ürettiğini dile getiren İspir, "Üzüm pekmezi, yıllardır kadınlarımız tarafından geleneksel yöntemlerle yapılıyor. Bu sene üzümde verim güzel geçti. Üzüm pekmezi, bölge halkı için bir gelir kaynağı oluyor. Özellikle küçük çiftçiler için önemli geçim kaynağı. Üreticilerimiz için bereketli olsun." diye konuştu.

Kızyusuflu köyünde pekmez üreten Sultan Türkmenoğlu da atalarından öğrendikleri geleneksel yöntemlerle her yıl ağustos ve eylül aylarında pekmez yaptıklarını dile getirdi.

Lezzetiyle kış günlerinin vazgeçilmez besin kaynaklarından olan pekmezin zahmetli bir yolculuğun ardından sofralara geldiğini anlatan Türkmenoğlu, şöyle konuştu:

"Bağlarımızdan topladığımız güzel ve kaliteli üzümleri bol su ile yıkıyoruz. Kuruttuktan sonra içerisine kil katarak çuvalların içerisinde çiğnemek suretiyle suyunu çıkartıyoruz. Çıkarılan suyu bu kez de kazanların içerisine katarak, koyu kırmızı renk alana kadar kaynattıktan sonra soğutuyoruz. Daha sonra üzerini bez ile örterek 3-5 gün süreyle güneşte beklettikten sonra pekmezimiz sofralarda yerini almak için hazır hale geliyor. Cam kavanozlara konarak raflardaki yerini alan üzüm pekmezi, genellikle kahvaltılarda bolca tüketiliyor."

Karatepe köyünde yaşayan Selma Savrun ise 10 kilogram üzümden 1 kilo pekmez elde ettiklerini ve kilogramını 40 ile 50 lira arasında sattıklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

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