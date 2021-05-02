Çukurovalı arıcıların yaylalara yolculuğu başlıyor
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Çukurovalı arıcıların yaylalara yolculuğu başlıyor

İhlas Haber Ajansı / BERİL SOLMUŞGÜL - Haberler | Ekonomi

Çukurovalı arıcıların yaylalara yolculuğu başlıyor Narenciye ballarını hasat eden arıcılar, rengarenk çiçeklerin açtığı yaylalara çıkmaya hazırlanıyor Adana'nın Kozan ilçesinde narenciye bahçelerindeki mesailerini tamamlayan arıcılar, rengarenk çiçeklerin açtığı yaylaların yolunu tutmaya başlıyor.

Çukurovalı arıcıların yaylalara yolculuğu başlıyor

Narenciye ballarını hasat eden arıcılar, rengarenk çiçeklerin açtığı yaylalara çıkmaya hazırlanıyor

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde narenciye bahçelerindeki mesailerini tamamlayan arıcılar, rengarenk çiçeklerin açtığı yaylaların yolunu tutmaya başlıyor.

Çukurova'daki narenciye balı hasadı tamamlanıyor. Bal üreticisi olan Şakir Yiğenoğlu, bal hasadını yapan arıcıların yayla yolculuğuna başladığını belirterek, "Portakallar bu yıl güzel çiçek açtı ve çiçek dönemi bitti. Yaylalara hazırlanıyoruz. Doğa ile iç içe olmak arı ile çiçekler ile olmak çok güzel" dedi.

38 yıldır arıcılık yapan Ali Erdem de, "Bu yıl sezon fena geçmedi. Narenciyede çiçek kalmadı. Çukurova'da sezonu bitti. Azığını yaptı. Bal fena değil. Artık yaylara gitme zamanı. Diyarbakır'a, Muş'a Kayseri'ye gidenler var. Pandemiden dolayı doğa daha temizdi ve arılar daha güzel çalıştı" dedi.

Binboğa Bal Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Zararsız ise 1500 üyeleri bulunduğunu belirterek, bölgede narenciye balında hasadın sonuna gelindiğini aracıları en fazla iklim şartlarının etkilediğini söyledi.

Çukurovalı arıcıların yaylalara yolculuğu başlıyor
Çukurovalı arıcıların yaylalara yolculuğu başlıyor
Çukurovalı arıcıların yaylalara yolculuğu başlıyor
Çukurovalı arıcıların yaylalara yolculuğu başlıyor
Çukurovalı arıcıların yaylalara yolculuğu başlıyor
Çukurovalı arıcıların yaylalara yolculuğu başlıyor
Çukurovalı arıcıların yaylalara yolculuğu başlıyor
Çukurovalı arıcıların yaylalara yolculuğu başlıyor
Çukurovalı arıcıların yaylalara yolculuğu başlıyor
Çukurovalı arıcıların yaylalara yolculuğu başlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERİL SOLMUŞGÜL

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