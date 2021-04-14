Çukurova Zabıtasından Ramazan denetimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çukurova Zabıtasından Ramazan denetimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Çukurova Zabıtasından Ramazan denetimi

Çukurova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte denetimlerini sıklaştırdı.

Irkçı Geert Wilders'in Ramazan ve İslam'ı hedef aldığı mesajına Türkiye'den tepki yağıyor
Irkçı Geert Wilders'in Ramazan ve İslam'ı hedef aldığı mesajına Türkiye'den tepki yağıyor
Ramazan'ın ilk orucunu yeşil sahada açtılar
Ramazan'ın ilk orucunu yeşil sahada açtılar

Çukurova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte denetimlerini sıklaştırdı. Başkan Soner Çetin, her zaman olduğu gibi Ramazan ayı süresince de denetimlerin süreceğini açıkladı.

On bir ayın sultanı Ramazan geldi Çukurova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerini yoğunlaştırdı.

Çukurova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri özellikle pastane, tatlıcı ve fırınlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde hijyen, gramaj ve koronavirüs kurallarına uyulup uyulmadığına dikkat edildi. Kurallara uymayan esnaf ve müşterilere uyarıların da yapıldığı denetimlerin Ramazan ayı boyunca yoğun şekilde devam edeceği bildirildi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, zabıta ekiplerinin rutin olarak denetimler yaptıklarını mübarek Ramazan ayının gelmesiyle bu denetimlerin daha sıklaştırıldığını söyledi. Esnafın pandemi dolayısıyla zor bir süreçten geçtiğini bildiklerini belirten Başkan Soner Çetin, "Bunun yanında halkımızın sağlığını da düşünmek zorundayız. Denetimlerimizi bu titizlikle sürdürüyoruz" dedi.

Başkan Soner Çetin, "Bu vesileyle Ramazan ayının halkımıza bolluk, bereket ve huzur getirmesini diliyorum. Bu mübarek ayda yeni acılar yaşamamak için herkesten dikkatli olmalarını ve kurallara uymalarını bekliyorum. Esnafımıza hayırlı işler diliyor, herhangi bir ceza ile karşı karşıya kalmamaları için dikkatli olmalarını bekliyorum" şeklinde konuştu. - ADANA

Çukurova Zabıtasından Ramazan denetimi
Çukurova Zabıtasından Ramazan denetimi
Çukurova Zabıtasından Ramazan denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Vladimir Putin Devlet Bahçeli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Mehtap Ar Müge Anlı Cem Yılmaz Caner Cindoruk
Spor Diego Yılmaz Vural Ünal Karaman Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Altın Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çukurova Zabıtasından Ramazan denetimi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 11:36:15. #1.14#

title