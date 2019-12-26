Çukurova yağışlardan etkilenmedi

26.12.2019 15:33 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:38

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Adana'nın son 80 yılın en yüksek yağışını aldığını belirterek, "Ancak sevinerek görüyorum ki Çukurova bu olumsuzluktan etkilenmedi" dedi.



Sağanak yağışın tüm şiddetiyle devam ettiği sabah saatlerinde Yurt Mahallesi Muhtarı Arif Çetin ve Toros Mahallesi Muhtarı Sibel Polat'ı ziyaret eden Başkan Soner Çetin son durumla ilgili bilgi aldı. Gezdiği mahallelerde esnaf ve vatandaşlarla görüşen Başkan Çetin, Çukurova'da aşırı yağışlardan kaynaklanan herhangi bir mağduriyetin yaşanmadığını öğrenince mutluluğunu ifade etti. Çetin, "Adana 3 gündür aşırı yağış alıyor. Metrekareye 250 kilogramdan fazla yağış düştüğü belirtiliyor. Bu durum son 80 yılın en fazla yağış miktarı. Daha önce meteorolojiden yağmurun geleceğini haber aldığımız için hemen önlemlerimizi aldık. Oluşturduğumuz ekipler ilk etapta rögar kapaklarını ve ızgaraları temizleyerek yağmur suyunun cadde ve sokaklarda birikmesini önledi. Ekiplerimiz 24 saat esasına göre çalışıyor ve vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için çalışıyor. Çok şükür Çukurova'da aşırı yağışlardan kaynaklanan bir sorun yaşanmadı" dedi.



Çukurovalıların mağdur olmaması için tüm önlemleri aldıklarını ve oluşturulan kriz masası ile koordineli bir çalışma yürüttüklerini kaydeden BaşkanÇetin, "Valilik ve diğer belediyelerle de iletişim halindeyiz. Ayrıca mahallelerimizi gezerek vatandaşlarımızın durumunu yerinde görüyoruz. Çukurova'da herhangi bir olumsuzluğa rastlamadık. Bu da bizi mutlu etti" şeklinde konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA