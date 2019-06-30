Çukurova'ya Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi yapılacak

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, seçim öncesi halka açıklanan tüm projelerin yeni dönemde hayata geçirileceğini belirterek, "Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi yapacağız. Ayrıca üstünü kapatacağımız Yüzüncüyıl Semt Pazarı'nın altı da otopark olacak" dedi.

Başkan Çetin, "Halk Günü"nde, hayata geçirecekleri yeni projelerle ilgili bilgiler verdi.

Çukurova'da ikinci dönemin daha iyi geçeceğini söyleyen Başkan Çetin, "Çünkü ne yapılmasını gerektiğini biliyoruz. Çukurova'da, nereye ne yapılması gerekiyor farkındayız. İkinci dönem için 'sıfır sorun' sözü verdik ve bunu başaracağız. Elimizde olmayan bazı sorunlar ortaya çıkabiliyor. Bunlardan biri de asfalt. İlçemizde çok önemli bir sorun yok ama bazı yerlere asfalt gerekiyor. Ancak ekonomik kriz ve petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle, Türkiye'de asfalt üretimi yapılamıyor. Bu nedenle, asfalt bekleyen bazı bölgelerimizde yaşayan hemşerilerimizden biraz daha sabır bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Çetin, seçim öncesi verdikleri tüm vaatleri yerine getireceklerini yenileyerek, "Söz vermediğimiz birçok projeyi de hayata geçireceğiz. Çukurova'ya Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi yapacağız. Bu proje vaatlerimiz arasında yoktu. Ayrıca, Mola Evi projesi ile ilgili hazırlıklarımız da sürüyor. Yüzüncüyıl Mahallesi'ndeki semt pazarının üstünü kapatacağız ve altını da otopark yapacağız. Bunun projesi tamamlanıyor" dedi.

Kreş için kura çekilecek

Semt kreşlerinin büyük ilgi gördüğünü ve çok sayıda başvuru olduğunu belirten Başkan Soner Çetin, şöyle devam etti:

"7 semt kreşi açtık. Bir yenisini de Huzurevleri Mahallesi'nde açacağız. Türkiye'de kreş sayısı en çok olan Çukurova Belediyesidir. Fiyatları uygun ve eğitim olarak çok üst düzeyde. Bu nedenle, büyük ilgi görüyor. Başvuru çok olduğu için adaletli olması için noter huzurunda çekiliş yapacağız. Bazı kreşler bize geldi ve 'Size başvuru yapanlara yakın fiyattan hizmet verebiliriz' dediler. Yani kurada çıkmayanlar üzülmesin. Onları bizim fiyatlara yakın rakamlarda özel kreşlere yönlendirebiliriz. Bizim kreşlerimizin fiyatı 400 lira. Özel kreşler de bizim yönlendireceğimiz ailelere 500 liradan hizmet verecekler."

Başkan Soner Çetin, yaz kurslarıyla ilgili bilgi verdiği konuşmasında, yüzme kurslarında her yıl 10 bin çocuğa yüzme öğrettiklerini söyledi.

Başkan Çetin, konuşmasının ardından vatandaşlardan gelen şikayet ve sorunları dinledi, çözümü noktasında anında gerekli birimlere talimatlar verdi. - ADANA

Kaynak: İHA