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Çukurova, Osmaniye, Mersin, Ekonomi

Çukurova ve Amik'te sulama sezonu başladı

Çukurova ve Amik ovalarında sulama sezonu başladı.

13.04.2020 11:22 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:23
Çukurova ve Amik'te sulama sezonu başladı

Çukurova ve Amik ovalarında sulama sezonu başladı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölgedeki sulama suyu, içme suyu, sanayi suyu ile enerji maksatlı baraj ve göletlerde doluluk oranının ortalama yüzde 94 seviyelerinde olduğu, söz konusu depolama ve sulama tesislerinde gerekli bakım onarım çalışmalarının tamamlandığı belirtildi. Bu kapsamda Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye illerinde 1 Nisan 2020 tarihi itibariyle sulama kanallarına su bırakılarak 2020 yılı sulama sezonunun açıldığı vurgulanan açıklamada, "Alüvyonların getirdiği verimli toprakları nedeniyle senelerdir bir cazibe merkezi olan, ülkemizin en verimli ovalarından Çukurova'da buğday, ayçiçeği, zeytin, nar, mısır, narenciye, muz, kivi, baklagiller, şekerkamışı, patates, domates, biber, marul, lahana, soğan, pirinç, soya, pamuk, üzüm, yer fıstığı, bakla, börülce, fasulye, salatalık, badem, karpuz, kavun, yenidünya gibi birçok ürün üretilmekte. Bu ürün çeşitliliğinin yanı sıra yılda en az iki ürünün yetiştirildiği bereketli topraklarda son yıllarda klasik sulama sistemlerinden, yağmurlama ve damla sulama teknolojisine geçilmekte ve ciddi su tasarrufları gözlemlenmektedir. 2020 yılı sulama sezonunda Adana ilimiz ve ilçelerimizde 2.087.773 dekar tarım arazisinin sulanması ve yapılan sulu tarım ile 2020 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 7.195.867.388 TL katkı sağlanması hedeflenmektedir" denildi.

Medeniyetlerin beşiği ve pek çok uygarlığın doğuşuna tanıklık etmiş Hatay'da da tarım alanları, toprak yapısı, iklim ve diğer doğal şartların ürün deseninde çeşitliliğe, hasatta erkenciliğe, ikinci ürün yetiştirilebilmesine imkan verdiği ifade edilerek, özellikle meyve, sebze ve zeytinlik alanların Türkiye ortalamasının çok üzerinde olduğu, 2020 yılı sulama sezonunda Hatay genelinde 196.800 dekar tarım arazisinin sulanması ve yapılan sulu tarım ile 2020 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 480.758.409 TL katkı sağlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

Osmaniye'nin verimli toprakları ile meşhur olduğu belirtilen açıklamada, "Ülkemiz tarımı açısında en verimli topraklarının bulunduğu Çukurova sınırları içinde yer alan Osmaniye ilinde, yerfıstığı, turp, buğday, soya, mısır, narenciye ve pamuk gibi ürünler yetiştirilir. Tarım ürünleri arasında dünya üretiminde önemli bir yer edinmiş olan Osmaniye, yer fıstığı ile dünyaya açılmıştır. Kadirli ilçesinde yetiştirilen turp ise adeta ilçenin sembolü olmuştur. 2020 yılı sulama sezonunda Osmaniye ilimiz ve ilçelerimizde 476.199 dekar tarım arazisinin sulanması ve yapılan sulu tarım ile 2020 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 1.349.786.284 TL katkı sağlanması hedeflenmektedir" denildi.

"Mersin'in seralarını susuz bırakmıyoruz"

Mersin'in özellikle Anamur muzu ile isminden sıkça söz ettirse de Akdeniz iklim kuşağının etkisiyle yetişen tarım ürünlerinin çok çeşitli olduğu, an çok tahıl ekimi yapılan Mersin'de elde edilen başlıca tarım ürünlerinin buğday, arpa, çavdar, pirinç, nohut ve mercimek olduğu belirtildi.

Sanayi ürünlerinden ise en çok pamuk yetiştirildiği vurgulanan açıklamada, "Ayrıca yerfıstığı ve susam yetiştirilir. Mersin'de seracılık oldukça yoğun olup, Antalya'dan sonra en çok sera alanı Mersin'de bulunur. Turunçgillerin bol miktarda yetiştiği bereketli topraklarda; üzüm, keçiboynuzu, zeytin, nar, muz, incir, erik, badem ve kayısı yetiştirilen diğer meyvelerdir. 2020 yılı sulama sezonunda Mersin ilimiz ve ilçelerimizde 711.488 dekar tarım arazisinin sulanması ve yapılan sulu tarım ile 2020 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 3.042.542.853 TL katkı sağlanması hedeflenmektedir. Yaptığımız çalışmalar ve barajlarımızdaki doluluk oranlarımız neticesinde Adana, Hatay ve Osmaniye ve Mersin illerimizde toplamda 2020 yılı sulama sezonunda 3.472.260 dekar tarım arazisinin sulanması ve yapılan sulu tarım ile 2020 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 12.068.954.934 TL katkı sağlanması hedeflenmektedir."

Sulama projelerinin devreye girmesiyle birlikte tarımın gelişmesine paralel olarak makineleşme ve tarım endüstrisinde yaşanan gelişmelerin yeni istihdam imkanlarının oluşmasını sağladığı ifade edilen açıklamada şöyle denildi:

"DSİ olarak Adana, Hatay, Osmaniye ve Mersin illerindeki sulama projelerimize de hız kesmeden devam ediyoruz. Özellikle Adana ilimizde çalışmalarına devam ettiğimiz İmamoğlu Sulama Projeleri tüm aşamaları ile tamamlandığında Adana ili sınırları içinde yer alan, Kozan, İmamoğlu, Ceyhan ilçelerindeki toplam 1.070.400 dekar tarım arazisi sulu tarıma dönüştürülmüş olacaktır. Bu devasa projeyi hayata geçirebilmek için 2010 yılında 130 metre yüksekliğindeki Yedigöze Barajı inşa edilmiştir. Yedigöze Barajı, İmamoğlu Sulamalarının ana su kaynağını oluşturmaktadır. Vatandaşlarımızın hasretle beklediği İmamoğlu sulamalarının bir an önce tamamlanması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu kapsamda İmamoğlu sulamalarının inşaatları farklı kısımlarda devam etmekle birlikte inşa aşaması tamamlanan kısımları değerli Adanalıların hizmetine sunuyoruz." - ADANA

Kaynak: İHA

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