Çukurova Üniversitesine ait ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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Çukurova Üniversitesine ait ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Çukurova Üniversitesine ait ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Adana'da, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesine ait ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Adana'da, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesine ait ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Sarıçam ilçesinde Ziraat Fakültesine ait ormanlık alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, yangını yaklaşık bir saatlik çalışmayla söndürdü.

Yangında, yaklaşık bir dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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