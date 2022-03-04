Çukurova Üniversitesinden sağlıkçılara ek ödemelerin geciktirildiği iddiasına yalanlama - Haberler

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Çukurova Üniversitesinden sağlıkçılara ek ödemelerin geciktirildiği iddiasına yalanlama

AA, Eren Bozkurt - Güncel
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Çukurova Üniversitesinden sağlıkçılara ek ödemelerin geciktirildiği iddiasına yalanlama

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde görevli sağlık personeline ek performans ödemelerinin geciktirildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde görevli sağlık personeline ek performans ödemelerinin geciktirildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un TBMM'de, "Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesinde performans ödemeleri daha önce ayın 15'i ila 20'sinde yapılırken halen ödeme yapılmamıştır. Ek ödemelerin gecikmesi pandemi koşullarında ağır şartlarda çalışan sağlık emekçilerini mağdur etmektedir." ifadelerini kullandığı anımsatıldı.

Açıklamada, CHP'li Bulut'un açıklamasının aksine, hastanede görevli sağlık personelinin bekleyen hiçbir ek performans ödemesinin bulunmadığı kaydedildi.

AA / Eren Bozkurt - Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi, Çukurova Üniversitesi, Burhanettin Bulut, Tıp Fakültesi, Güncel, Haberler

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