Çukurova Üniversitesindeki Gerginlik

Adana'da, 2015 yılında Çukurova Üniversitesinde karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan kavgayla ilgili yargılanan 50 sanıktan 27'si 3'er yıl 4'er ay 15'er gün, 7'si 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında tamamı tutuksuz sanıklardan bazıları ile sanık avukatları hazır bulundu. Başka suçlardan tutuklu bulunan 3 sanık da salona getirilirken, 2 sanık ise bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

Sanıklar savunmalarında suçsuz olduklarını belirtip, beraatlerini talep etti.

Bazı sanık avukatları, üniversitede karşıt görüşlü iki grubun karşı karşıya gelmesi ve polisin müdahalesi ile olayların çıktığını öne sürerek, eylemin bireysel refleks şeklindeki tepkisel yaklaşımlar olduğunu, bu nedenle müvekkillerine ceza verilmemesi gerektiğini savundu.

Bazı avukatlar da müvekkillerinin olaya dahil olmadıklarını, taş atmadıklarını iddia etti.



Mahkeme heyeti, sanıklardan 27'sine "görevi yaptırmamak için direnme, toplantı ve gösteri yürüyüşünde ihtara rağmen dağılmamak suretiyle direnme, toplantı ve gösteri yürüyüşüne silahla katılma" suçlarından 3'er yıl 4'er ay 15'er gün, 7 sanığa da 9'ar ay hapis cezası verdi. Diğer 16 sanık ise beraat etti.



Adana'da 2015 yılında Çukurova Üniversitesinde öğrenim gören karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan kavgaya polis müdahale etmiş, yakalanıp gözaltına alınan 50 kişi hakkında dava açılmıştı.