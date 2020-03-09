Çukurova Üniversitesinde sesli betimleme çalışması yapılacak Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) İletişim Fakültesinde "Erişilebilir Medya İçerikleri ve Sesli Betimleme" konferansı düzenlendi.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) İletişim Fakültesinde "Erişilebilir Medya İçerikleri ve Sesli Betimleme" konferansı düzenlendi.



İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nüket Elpeze Ergeç, fakültenin konferans salonunda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, sesli betimleme konusunda çalışmalara başlayacaklarını söyledi.



Engelli öğrencilerin üniversiteye kazandırılması için çalışacaklarını belirten Ergeç, gönüllü öğrencilerin, aldıkları eğitimle, fakültenin stüdyo kompleksinde film, haber, fotoğraf, afiş gibi medya içeriklerine sesli betimleme yapacaklarını söyledi.

Öğrencilerin, yapılan betimlemelerle derneğe katkıda bulunacaklarını dile getiren Ergeç, "Yapılan içerikler yerel ve ulusal medyada yayınlayabilecek." dedi.

Sesli Betimleme Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Olgun Yılmaz da dernek ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi.



Sesli betimleme çalışmalarının Türkiye'de 2006 yılında başladığını dile getiren Yılmaz, her birey gibi engelli bireylerin de kendilerine sunulan her türlü içeriğe erişmesi gerektiğini kaydetti.

Öğrencilere, engelli vatandaşların olumsuz etkileneceği medya içeriklerinden kaçınmaları önerisinde bulunan Yılmaz, "Engelliler konusunda biraz duyarlı olmamız gerekiyor. Betimleme yaptığınızda bir görme engelli arkadaşınızla birlikte film izlemeye gitmeniz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Program, sesli betimleme çalışması yapılan kısa film gösterimiyle devam etti.

Kaynak: AA