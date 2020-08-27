Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi arazisinde yangın Adana'nın Sarıçam ilçesindeki Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesinin arazisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Adana'nın Sarıçam ilçesindeki Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesinin arazisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ziraat Fakültesine ait arazide henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında arazideki sazlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA