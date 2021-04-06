Çukurova Üniversitesi Rektörü Tuncel, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı
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Çukurova Üniversitesi Rektörü Tuncel, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven - Haberler | Güncel
Çukurova Üniversitesi Rektörü Tuncel, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

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Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Tuncel, üniversitenin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yurt içinde ve dışında oluşturduğu geniş haber ağıyla ülkemizin sesini dünyaya duyuran, Türk basınının önemli bilgi kaynağı olma vazifesini başarıyla sürdüren Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

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