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Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncel, laboratuvarları ziyaret etti

AA, Koray Kılıç - Güncel
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Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncel, laboratuvarları ziyaret etti

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde bulunan laboratuvarları ziyaret etti.

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde bulunan laboratuvarları ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, laboratuvarlarda araştırma yapan doktora öğrencileri ve akademisyenlerle bir araya geldi.

Rektörlük olarak çalışanlara destek olmak adına ziyaretlerde bulunduklarını belirten Tuncel, "Amacımız, araştırmacılarımızın karşılaştığı sorunları yerinde tespit etmek ve hızlıca çözümler üretip hayata geçirmek. Gelecekte uluslararası arenada söz sahibi olan bir üniversite olma hedefine kararlılıkla yürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Tuncel, laboratuvarda yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi aldı.

AA / Koray Kılıç - Güncel

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