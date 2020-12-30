Çukurova Üniversitesi personel alım ilanı: Çukurova Üniversitesi personel başvurusu nasıl yapılır, kimler başvuru yapabilir?

Çukurova Üniversitesi sözleşmeli personel alımı için bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuru içeriğinde farklı kadrolarda istihdam edecek 54 sözleşmeli kamu personeli alımının yapılacağına yer verildi.

Üniversitelerin personel alım ilanları zaman zaman açılan kadrolarla gündeme geliyor. Son olarak Çukurova Üniversitesi personel alımına dair bir duyuru paylaştı. Çukurova Üniversitesi personel başvurusu nasıl yapılır?

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIM İLANI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünce yayımlanan ilanda, Üniversitenin Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğünde (Üniversite Hastanesinde), 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na ekli "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi.

KPSS puan sınırı olmadan (KPSS 'den geçerli bir puan alan her aday başvuru yapabilir) yapılan personel alımında adaylar 9 kadroda istihdam edilecek.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

İlanın başvuru şartları şu şekilde:

*Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.

*Erkek Adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.

*Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

*Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

*Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.

*Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

*Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.

*Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

*Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

*2020 yılı KPSS (B) grubu KPSS(P3), KPSS (P93) sınav sonuç belgesine sahip olmak

Başvurular n www.cu.edu.tr/ adresi üzerinden yapılacak. Başvurular bugün başladı ve 10 gün devam edecek.

İlan metni için https://personel.cu.edu.tr/haber-detay/102/4-b-sozlesmeli-personel-alim-i-lani

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

*Adayların https://personel.cu.edu.tr/online-ilan-basvuru-202012SP003 adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.

*Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek, birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacak olup, yapılması halinde başvuruları geçersiz sayılacaktır.

*Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır.

*Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır.

*Başvuru işlemleri30/12/2020 – 13/01/2021 tarihleri arasında yapılabilecektir

*COVID-19 önlemleri çerçevesinde şahsen, posta veya faks yolu ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

*On-line Başvuru Formu (Doldurulacak ve Sistemden Gönderilecektir) (Başvuru formu sayfası için tıklayınız.)

*Nüfus kayıt örneği (E-Devletten alınmış barkodlu/ kare kodlu belge)

*Mezuniyet belgesinin (E-Devletten alınmış barkodlu/ kare kodlu belge)

*2020 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi (ösym.gov.tr'den alınmış barkodlu/ kare kodlu belge)