Çukurova Üniversitesi'nde uzaktan öğretim devam ediyor Çukurova Üniversitesi'nde (ÇÜ) günlük ortalama 900 sanal sınıfta 20 bin öğrencinin uzaktan eğitim aldığı bildirildi.

Çukurova Üniversitesi'nde (ÇÜ) günlük ortalama 900 sanal sınıfta 20 bin öğrencinin uzaktan eğitim aldığı bildirildi.

ÇÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversite, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uzaktan öğretim sistemine geçildi.

Eş zamanlı verilen eğitimle 900 sanal sınıfta 20 bin öğrenci interaktif olarak dersleri takip edebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uzaktan Öğretim Teknik Çalışma Komisyonu Başkanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Erdoğan, şunları kaydetti:

"Örgün eğitimdeki dersler optimize edilerek eş zamanlı 200 senkron sanal sınıf oluşturuldu, bu sınıflarda Uzaktan Öğretim Platformu üzerinden 4 bin ön lisans ve lisan öğrencimize eş zamanlı öğretim verilmesinin alt yapısı hazırlandı. Yüksek lisans, doktora, Türkçe ve yabancı dil eğitimleri ile konservatuvar eğitimleri için de microsoft teams platformu ile uzaktan öğretim sistemi oluşturuldu. Tüm öğretim elemanlarımıza sistemin kullanılmasına yönelik 4 ayrı oturumda uzaktan eğitimler verildi, kullanım kılavuzları paylaşıldı. Öğrencilerimize ise Çukurova Üniversitesi Bilgi Sistemi (ÇÜBİS) üzerinden bilgilendirme yapılarak sisteme nasıl katılacakları ile ilgili teknik bilgiler iletildi."

Erdoğan, öğretim yılında ara sınavların gözetimsiz olmak üzere online sistem üzerinden yapılmasının ve yüzde 20 ağırlıklı olması kararının alındığını, yıl sonu değerlendirme sınavlarının ise denetimli ortamda yüz yüze olacak şekilde organize edileceğini bildirdi.

Kaynak: AA