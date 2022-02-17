Çukurova Üniversitesi'nde iş birliği protokolü imzalandı

ADANA (AA) - Çukurova Üniversitesi ile Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında eğitim, araştırma, proje ve danışmanlık kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, iki kurum arasında ortak düzenlenecek sportif ve sosyal faaliyet projeleri, lisansüstü eğitim programlarının hazırlanması ve bilimsel araştırmaların yürütülmesi amacıyla iş birliği protokolü hazırlandı.

Protokol, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel ve Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar tarafından imzalandı.

Protokolün yürütülmesinden Çukurova Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı ile Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün sorumlu olacağı bildirildi.