Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı koordinatörlüğünde çevrim içi 23 Nisan konseri düzenlendi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çeşitli ülkelerden koro üyesi çocukların katılımıyla internetten üzerinden konser düzenlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çeşitli ülkelerden koro üyesi çocukların katılımıyla internetten üzerinden konser düzenlendi.

Proje direktörlüğünü Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı klarnet sınıfı öğretim görevlisi ve koro şefi Ilgar Eyyubov'un yaptığı konsere, Türkiye, Azerbaycan, İtalya, İsviçre, Rusya, Umman, Ukrayna, Çin, Avustralya, Bulgaristan ve Litvanya'dan çocuklar iştirak etti.

Klasik ve milli enstrümanlarıyla konsere katılan çocuklar klasik, pop ve halk müziği eserleri icra etti. Konserde ayrıca Rus besteci Maria Yegorova'nın Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Ortaokul Korosuna ithafen bestelediği "Kalpten selamlar" adlı eseri ilk defa dinleyicilerle buluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa