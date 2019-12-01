Çukurova Sağlık Günleri başladı

01.12.2019 10:46 | Son Güncelleme: 01.12.2019 10:50

Çukurova Belediyesi'nin özel bir tıp merkezi ile imzaladığı protokol kapsamında gerçekleştirdiği Çukurova Sağlık Günleri, İller Bankası Emekli Dinlenme Evi'ndeki seminerle başladı.



Seminerler dizisinin ilkine katılan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, "Her işin başı sağlık. Belediye olarak her konuda olduğu gibi sağlık konusunda da vatandaşlarımıza destek olmaya devam ediyoruz" dedi.



Başkan Çetin, daha önce de başta meme kanseri taraması gibi çeşitli alanlarda sağlık taramaları gerçekleştirdiklerini, seminerler düzenlenmesine öncülük ettiklerini hatırlattı.



Seminerde Kardiyolog Uzman Dr. Hasan Boğa, Kalp ve Damar Cerrahı Doç. Dr. Orhan Saim Demirtürk, Psikolog Polen Güneş Şanlı ve Diyetisyenler Gülşah Şentürk ile Sıla Artukal vatandaşlara konularıyla ilgili bilgi vererek onların sorunlarını cevapladılar.



Çukurova Sağlık Günleri değişik tarihlerle diğer emekli dinlenme evlerinde ve kadın sohbet ve dayanışma evlerinde devam edecek. - ADANA

Kaynak: İHA