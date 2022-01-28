"Çukurova Rock Festivali" 12-15 Mayıs'ta yapılacak
AA, Bekir Ömer Fansa - Kültür Sanat
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Adana'da, bu yıl 5. kez organize edilecek "Çukurova Rock Festivali" 12-15 Mayıs'ta düzenlenecek.
ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'da, bu yıl 5. kez organize edilecek "Çukurova Rock Festivali" 12-15 Mayıs'ta düzenlenecek.
Çok sayıda sanatçıyı müzikseverlerle buluşturacak festival, Seyhan Nehri kıyısındaki bir tesiste yapılacak.
Ünlü sanatçıların sahne alacağı festivalde, katılımcılara kamp yapma imkanı da sunulacak.
AA / Bekir Ömer Fansa - Kültür Sanat