"Çukurova Rock Festivali" 12-15 Mayıs'ta yapılacak - Haberler
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"Çukurova Rock Festivali" 12-15 Mayıs'ta yapılacak

AA, Bekir Ömer Fansa - Kültür Sanat
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Adana'da, bu yıl 5. kez organize edilecek "Çukurova Rock Festivali" 12-15 Mayıs'ta düzenlenecek.

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'da, bu yıl 5. kez organize edilecek "Çukurova Rock Festivali" 12-15 Mayıs'ta düzenlenecek.

Çok sayıda sanatçıyı müzikseverlerle buluşturacak festival, Seyhan Nehri kıyısındaki bir tesiste yapılacak.

Ünlü sanatçıların sahne alacağı festivalde, katılımcılara kamp yapma imkanı da sunulacak.

AA / Bekir Ömer Fansa - Kültür Sanat

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