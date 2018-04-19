Çukurova Otoshow Fuarı 24 Nisan'da Açılıyor

TÜYAP Adana 6. Çukurova Otoshow Fuarı, 24-29 Nisan 2018 tarihleri arasında kapılarını ziyaretçilere açıyor.

Otomotiv Distribütörleri Derneği ve Çukurova Yetkili Otomobil Satıcıları Derneği işbirliği ile gerçekleştirilen Fuar; Adana Valiliği, Adana Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Fuarcılık A.Ş. desteği ile düzenleniyor. 5 yıllık bir aradan sonra açılacak olan 6. Çukurova Otoshow Fuarı'nda, her segmentten araç sergilenecek ve fuar, 6 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

Otomotiv sektörüne canlılık getirmesi planlanan 6. Çukurova Otoshow Fuar'ında, özel araçların bulunacağı bir alan da oluşturulacak. Özel alanda; klasik araçlardan vosvoslara, motosikletlerden elektrikli araçlara kadar pek çok özel araç sergilenecek.

Görsel bir şölenin yaşanacağı Fuarda, özel araç şovları da yapılacak.

TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki girişlerin ücretli olduğu 6. Çukurova Otoshow Fuarı, 24-25-26-27-28 Nisan tarihleri arasında 10.00-21.00 saatlerinde, 29 Nisan'da ise 10.00 ile 20.00 ziyaret edilebilecek. - ADANA