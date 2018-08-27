Çukurova'nın Yöresel Ürünleri Yörex'te Sergilenecek

Antalya'da bu yıl 9'uncusu düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı'nda (YÖREX) Çukurova'nın yöresel ürünleri de sergilenecek.

Antalya Ticaret Borsasından (ATB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteğiyle ATB tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenecek YÖREX, ANFAŞ Fuar Alan'ında 24 Ekim 2018'de kapılarını açacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Lutfi Altunsu, son dönemlerde yerel lezzetlerin değerlerinin daha fazla anlaşılmaya başladığını bildirdi.

İtalya, Fransa gibi ülkelerin yerel değerlerini korumacı politikalarla uluslararası düzeyde bilinir hale getirdiklerini anlatan Altunsu, "Yerel bir kalkınma ajansı olarak yerelin daha fazla gelişmesi için bu değerlere sahip çıkılması, daha fazla tanıtımının yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Cezerye, şalgam, Sarıulak zeytini gibi coğrafi işaretli ürünlerin yanı sıra pekmez, salça, aromatik yağ, bal gibi yöresel ürünlerimizi YÖREX'te tüketicilere tattıracağız." ifadelerini kullandı.

YÖREX'te bölgelerin tanıtımı yapılırken aynı zamanda firmaların da yöresel ürünlerini tattırma imkanı bulduğunu belirten Altunsu, şunları kaydetti:

"Küçük firmaların ulusala yayılmak ve yeni iş bağlantıları kurmak için iyi bir fırsat yakalayacağını düşünüyorum. Ayrıca fuara paralel yapılan coğrafi işarete yönelik panellerin de bilgilerimizi tazeleme adına faydalı olduğunu düşünüyorum. Umarım güzel bir amaç için yola çıkan bu fuar, gelecekte uluslararası bir konuma dönüşerek bir cazibe merkezi halini alır."

YÖREX'in ziyaretçi sayısının fazla olduğuna işaret eden Altunsu, uluslararası market zincirlerinin fuara katılması ve yerel firmalarla iş görüşmelerinde bulunmasını beklediklerini ifade etti.

ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Çukurova'nın yöresel ürünlerini YÖREX'te görmekten mutluluk duyacaklarını ifade etti. YÖREX'in Anadolu'nun buluşma noktası haline geldiğini belirten Çandır, kültür, mirasa sahip çıkan kalkınma ajanslarına, oda borsalarına ve firmalara teşekkür ederek, herkesi YÖREX'e davet etti.