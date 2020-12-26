Çukurova'nın yolları portakal karnavalını aratmıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Çukurova'nın yolları portakal karnavalını aratmıyor

26.12.2020 12:43 | Son Güncelleme: 26.12.2020 12:48

Çukurova'nın yolları portakal karnavalını aratmıyor Hediyelik portakallar yol kenarlarında yerini aldı Adana'nın Kozan ilçesinde bahçelerden taze taze toplanan ve bu yıl coğrafi işaret belgesi alarak markalaşan Kozan portakalı, hediyelik olarak Türkiye'nin dört bir yanına gönderilmeye başlandı.

Çukurova'nın yolları portakal karnavalını aratmıyor

Hediyelik portakallar yol kenarlarında yerini aldı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde bahçelerden taze taze toplanan ve bu yıl coğrafi işaret belgesi alarak markalaşan Kozan portakalı, hediyelik olarak Türkiye'nin dört bir yanına gönderilmeye başlandı.

Bağışıklığı güçlendirdiği ve kışın C vitamini deposu olan Kozan Portakalı bahçelerden taze taze toplanarak satışa hazırlanırken portakal bahçelerinin yeşil ve turuncu şölenine tanık olan müşteriler, bahçelerde hatıra pozu da çektirmeyi ihmal etmiyor.

Adana Kozan yolunda bulunan ve bahçeden taze taze topladıklarını portakal,, mandalina, greyfurt, narenciye çeşitlerinin hediyelik olarak yoğun ilgi gördüğünü aktaran Mehmet Emin Yavuz, bu yıl Korona virüs ve yasaklar nedeni ile işlerin düşük ama Kozan'ın narenciye ürünlerine ilgilinin yoğun olduğunu kaydetti. Türkiye'nin İstanbul, Ankara, İzmir gibi bir çok iline hediyelik olarak narenciye ürünlerinin yollandığını kaydeden Yavuz Kozan portakalının lezzeti ile tercih edildiğini kaydetti.

Naciye Yavuz, " En kaliteli ve portakalla kozanda bulunuyor. Her yere gönderiyorlar. Kozan narenciyesini seviyorlar. Tüketim arttı ama" diye konuştu.

Yol kenarında durup hediyelik portakal ve narenciye alan vatandaşlar portakal bahçelerin de hatıra fotoğrafları çektirdiler.

Çukurova'nın yolları portakal karnavalını aratmıyor
Çukurova'nın yolları portakal karnavalını aratmıyor
Çukurova'nın yolları portakal karnavalını aratmıyor
Çukurova'nın yolları portakal karnavalını aratmıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERİL SOLMUŞGÜL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Berk Oktay Hande Erçel Hülya Avşar Gülben Ergen
Spor Okan Buruk Metin Oktay Burak Yılmaz Halis Özkahya Malcolm Thomas
Tüm Haberler Kız Ocak Ankara Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çukurova'nın yolları portakal karnavalını aratmıyor | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 12:58:31. #1.14#
title