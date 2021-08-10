Çukurova'nın Sultanları çalışmalara başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çukurova'nın Sultanları çalışmalara başladı

Çukurova'nın Sultanları çalışmalara başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye 1. Kadınlar Voleybol Liginde mücadele eden Çukurova Belediyesi Spor Kulübü, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Türkiye 1. Kadınlar Voleybol Liginde mücadele eden Çukurova Belediyesi Spor Kulübü, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Yeni transferlerle kadrosunu güçlendiren Çukurova'nın Sultanları hedefini Sultanlar Ligi olarak belirlerken, yapılan son çalışmayı Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de izledi. Takımın Atatürk Spor Salonundaki akşam antrenmanını izleyen Başkan Soner Çetin, oluşturulan güçlü kadronun başarılı olacağına inandığını belirtti.

Kadın voleybolculardan beklentilerini açıklayan Başkan Çetin, "Güçlü bir kadro oluşturduk. Her bir sporcu oynadığı takımlarda kendilerini kanıtlamış, birçoğu Sultanlar Ligi deneyimi yaşamış, milli formayı giymiş önemli isimler. Ben bu kadronun Sultanlar Ligi'ne çıkacağına, hatta bu haliyle Sultanlar Ligi'nde ilk 6 içinde yer alacağına inanıyorum. Çıtayı yüksek tuttuk ama bu sporcularımıza olan güvenimizden kaynaklanıyor" dedi.

Çukurova Belediyesi Spor Kulübü Kadın Voleybol takımı Başantrenör Mustafa Umut Uysal yönetiminde sabah ve akşam olmak üzere günde iki antrenman yaparak lige hazırlanıyor. - ADANA

Çukurova'nın Sultanları çalışmalara başladı
Çukurova'nın Sultanları çalışmalara başladı
Çukurova'nın Sultanları çalışmalara başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer İlham Aliyev Meral Akşener Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Aleyna Tilki Haluk Levent Şeyma Subaşı İbrahim Çelikkol
Spor Mete Gazoz Fatih Terim Burak Yılmaz Lionel Messi Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çukurova'nın Sultanları çalışmalara başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 14:43:19. #1.15#

title