Çukurova'nın şifalı bitkileri projeyle tanıtılacak

Adana ve çevresinde yetişen şifalı bitkileri valilik ve Çukurova Üniversitesi'nin (ÇÜ) iş birliğinde yapılacak projeyle kayıt altına alınarak, ilaç endüstrisinin ve vatandaşların yaygın kullanımı amacıyla tanıtılacak.

Adana ve çevresinde yetişen şifalı bitkileri valilik ve Çukurova Üniversitesi'nin (ÇÜ) iş birliğinde yapılacak projeyle kayıt altına alınarak, ilaç endüstrisinin ve vatandaşların yaygın kullanımı amacıyla tanıtılacak.

Çukurova'da yetişen şifalı doğal bitkiler, endemik türlerden çaylar, bir kısım otlar ve baharatlarla birlikte Adana Valiliği ve Çukurova Üniversitesince kayıt altına alınarak kategorize edildikten sonra hazırlanan bir proje ile Türkiye genelinde tanıtımı yapılacak.

Proje ile bölgede yetişen 450 kadar şifalı bitki, çay ve baharatın hem tanıtılması hem de ilaç sanayi ile normal kullanıma daha fazla sunulması hedefleniyor.

Adana Valisi Süleyman Elban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sadece endemik olarak 450 bitki türü barındıran Çukurova'nın zengin bir bitki çeşitliliğine ve örtüsüne sahip olduğunu belirtti.

Çukurova'da yaşadığı rivayet edilen Lokman Hekim'in burada insanlara şifa dağıtmasının tesadüf olmadığına dikkati çeken Elban, şunları söyledi:

"Efsaneye göre Misis Köprüsü'nden Ceyhan Nehri'ne düşen o ölümsüzlük iksirini belki bulamayacağız ama Lokman Hekim'in hazırladığı başta şifa iksiri olmak üzere bu bölgede yetişen doğal bitkilerden, endemik türlerden çaylar, ilaçlar, karışımlar, değişik tarifler ile bizim mutfağımızda doğal olarak kullanılan bir kısım otlar, baharatlarla birlikte artık tüm Türkiye'ye ve dünyaya şifa yaymayı planlıyoruz. Bu tabi bir başlangıç. Bunun altında sağlık turizmi, fitoterapi, akratiye, otlar, ilaçlar ve diğer birçok çalışma olacak."

Elban, çalışmalarda özellikle Çukurova Üniversitesi Botanik Bahçesi'nin bu endemik türlerin korunması geliştirilmesi, henüz belki de bulunmamış yeni türlerin tespiti ve yetiştirilmesi açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

Çalışmalarının bilimsel bir tabana oturması için üniversitenin bu konuda çok önemli bir yeri olduğunu ifade eden Elban, "Tıpkı 2 bin yıl öncesinde olduğu gibi tüm dünyaya buradan sağlık ve şifa dağıtmayı planlıyoruz." dedi.

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel de üniversitenin botanik bahçesinde halk tarafından tıbbi amaçlarla kullanıldığı bilinen yaklaşık 200 bitki türü olduğunu belirtti.

Çukurova'nın efsanelerde ölümsüzlüğü bulan, şifalı bitkileri bilen hikmet sahibi Lokman Hekim'in yaşadığı yer olarak rivayet edildiğini ifade eden Tuncel, ayrıca yine Roma ordusunda hekim olarak görev yapan, yazdığı çoğunluğu bitkilerin anlatıldığı "Tıbbi malzeme" kitabıyla botanik ve farmakoloji alanlarında söz sahibi olan Dioscorides Pedanius'un da yörede yaşamış olduğunun bilindiğine dikkat çekti.

Tuncel, "Çukurova yöremiz şifalı bitkiler açısından çok zengin bir bölge. Biz bu açıdan çok şanslıyız aslında. Valimiz bölgemizin şifalı bitkilerinin tanıtılması yönünde bir proje üzerinde çalışmak istediği bildirmişti. Üniversitenin şehirle bütünleşmesi yönünde bu projeye destek vereceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa