Çukurova'nın sıcağından bunalan hayvanlar meyveli buz kokteyli ve yağmurlama sistemiyle ferahlıyor

Mersin'de, Tarsus Doğa Parkı'nın sakinleri Çukurova'nın kavurucu sıcağı ve bunaltıcı neminden etkilenmemeleri için meyveli buz kokteyli ve özel sulama sistemleriyle serinletiliyor.

Mersin'de, Tarsus Doğa Parkı'nın sakinleri Çukurova'nın kavurucu sıcağı ve bunaltıcı neminden etkilenmemeleri için meyveli buz kokteyli ve özel sulama sistemleriyle serinletiliyor.

Hissedilen sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu kentte, doğa parkının sakinleri de hava şartlarından etkileniyor. Hayvanların sıcaktan daha az etkilenmesi için park yetkilileri özel önlemler alıyor.

Parktaki ayı, lemur ve maymunlara karpuz veriliyor. Hayvanlar elma, portakal, kivi, çilek, muz ve üzümden oluşan buzlu meyve kokteyli ile besleniyor.

Aslan, deve ve atlar da görevlilerce günün belirli saatlerinde tazyikli su ve özel yağmurlama sistemiyle ferahlatılıyor.

Ziyaretçilerin ilgiyle izlediği bu çalışma yaz mevsimi boyunca sürüyor.

"Hayvanlardaki sıcaklık stresini azaltmaya çalışıyoruz"

Doğa parkının sorumlu veteriner hekimi Celal Çevirgenoğlu, AA muhabirine, kentte sıcaklıkların arttığını söyledi.

Sıcaklıklar nedeniyle hayvanların yem tüketiminin azaldığını dile getiren Çevirgenoğlu, bu hava koşullarında hayvanların strese girdiğini anlattı.

Çevirgenoğlu bu kapsamda bazı önlemler aldıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Hayvanları serinletmek adına uygulamalarımız var. Özellikle güneşin tam dik olduğu saatlerde onları serinletmek için sulama ve kokteyl şeklinde hazırladığımız meyvelerle hayvanlardaki sıcaklık stresini azaltmaya çalışıyoruz. Bunun haricinde barınaklarda havuzlarımız var. Suyu seven hayvanlar burada serinliyor. Sıcaklığa bağlı yem tüketiminin azalmasını ortadan kaldırıyoruz. Sıcaklık stresine bağlı beslenme yetersizliğinden kaynaklanan hastalıkların da önüne geçiyoruz. Faydalı olduğunu düşünüyoruz. Yaz boyunca devam edeceğiz."

"Parkta 69 türümüz ve 1700 civarında hayvan sayımız var"

Çevirgenoğlu, hayvanların sıcaktan fazla etkilenmemesi için üzerlerine düşen görevleri yerine getirdiklerini, bakıcıların bu konuya duyarlılık gösterdiğini ifade etti.

Hayvanların buzlu kokteyli çok sevdiğini anlatan Çevirgenoğlu, "Önce tedirgin oluyorlar. Sonra içerisinde meyveleri görünce buzu ısırarak kırıyorlar sonra meyveyi afiyetle tüketiyorlar. Meyveyi seviyorlar. Normal beslemelerini de yapıyoruz. Bu artı takviye olarak düşünebilir. Hava çok sıcak ve nem oranı yüksek, bunu yapmak zorundayız." diye konuştu.

Bazı ziyaretçilerin şaşırıp bu çalışmayı ilgiyle izlediğini belirten Çevirgenoğlu, "Parkta 69 türümüz ve 1700 civarında hayvan sayımız var. Vatandaşlar gelip görsün. Burada rahatça nefes alıp doğayla iç içe zaman geçirebilirler." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal