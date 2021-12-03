Çukurova'nın rakibi Lointek Gernika oldu

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda (EuroCup Women) grup mücadelelerinde 6'da 6 yapan Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, son 32 turunda İspanya temsilcisi Lointek Gernika ile eşleşti.

Eşleşmeler takımların gruplarda elde ettikleri averaja göre belirlenirken, 139 averajla genel sıralamanın 3'üncü basamağında yer alan ÇBK, 30'uncu sıradaki İspanyol ekibi Lointek Gernika'nın rakibi oldu. Bu turdaki ilk maçlar 15 Aralık Çarşamba, rövanş karşılaşmaları ise 22 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Turu geçen ekip son 16 turundaki rakibini bekleyecek.

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan - Spor Haberleri

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