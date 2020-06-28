Çukurova'nın kavurucu sıcağında ekmek parası mücadelesi Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden gelen tarım işçileri, bereketli tarım arazileriyle birçok kişinin ekmek kapısı olan Çukurova'da kavurcu sıcak altında çalışıyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden gelen tarım işçileri, bereketli tarım arazileriyle birçok kişinin ekmek kapısı olan Çukurova'da kavurcu sıcak altında çalışıyor.

Ekmek parası için yaşadıkları illerinden gelen işçiler, hasatların yoğunlaştığı yaz aylarını tarlaların yakınlarına kurdukları çadırlarda geçiriyor.

Günün ilk ışıklarıyla tarım arazilerinin yolunu tutan işçileri, en çok kavurucu sıcak ve bunaltıcı nem zorluyor.

Yöredeki pamuk, patates, domates, biber, kavun ve karpuz tarlalarında çalışan işçiler, sıcağa aldırmadan sabahtan başladıkları işlerini güneş batana kadar sürdürüyor.

Aralarında Suriyelilerin de bulunduğu işçiler, ekmek parası için zorlu koşullara katlanıyor.

Sıcaklığın zaman zaman 40 dereceye yaklaştığı arazilerde ter döken işçiler, sıcaktan şapka ya da tülbentle korunmaya çalışıyor.

Şanlıurfa'dan ekmek parası için Adana'ya gelen Mahmut Fırat, AA muhabirine, kavun ve karpuz tarlasında çalıştıklarını söyledi.

Çadırda kaldıklarını belirten Fırat, "Ekibimizde 18 işçi var. Sabah 03.00'te kalkıyoruz, akşam hava karardı mı bırakıyoruz. Kavurucu sıcaktan çok etkileniyoruz. İşçilerin bazıları bayılıyor, bazılarının da burnu kanıyor. Yatan ve işi yarıda bırakan oluyor, herkes dayanamıyor." diye konuştu.

"Bazen kan ter içinde kalıyoruz"

Tarım işçilerinden 23 yaşındaki Haşim Kurt da sıcağa rağmen ürünlerin toplanmasında canla başla çalıştıklarını kaydetti.

Sıcak alında çalışmanın çok zor olduğunu dile getiren Kurt, şunları söyledi:

"Kavurucu sıcağa rağmen işimizi yürütüyoruz. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayıp, akşama kadar devam ediyoruz. Çok şükür mücadelemizi sürdürüyoruz. Sıcakta çalışmak gerçekten de çok zor. Bazen kan ter içinde kalıyoruz."

Akşama kadar güneşin altında olduklarını belirten 22 yaşındaki Mehmet Kapar ise "Bazen gün geliyor 40-45 derece sıcaklığın altında çalışıyoruz. Akşama kadar güneşin altında 70-80 lira yevmiyeyle çalışıyoruz." dedi.

Tarla yakınlarında kurdukları çadırda işçilere yemek pişiren 32 yaşındaki Sevda Gezili, Şanlıurfa'dan geldiklerini belirtti.

Adana'dan sonra Karadeniz Bölgesi'ne gideceklerini ifade eden Gezili, yaşamlarının zor olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA