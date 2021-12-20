Çukurova Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

ÇUKUROVA, ADANA (Habermetre) - ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI YÖNETİM KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) Yönetim Kurulu Toplantısı, Vali Süleyman Elban ile Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Çukurova Kalkınma Ajansında gerçekleştirilen toplantıya; Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan ve Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Ahmet Rifat Duran katılım sağladı.

Önceki yönetim kurulu kararları ile ilgili yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, Ajansın İnsan Kaynakları Politika Uygulama Raporu, İç Kontrol Sistemi Raporu ile Fizibilite başvuruları görüşülerek karara bağlandı.

Toplantı karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi

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